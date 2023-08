Senegal: Oppositionspolitiker Ousmane Sonko – im Hungerstreik – in Krankenhaus eingeliefert

Ousmane Sonko, der sich seit dem 31. Juli im Gefängnis befindet, wurde am Sonntag, den 6. August, in die Notaufnahme eines Krankenhauses in Dakar verlegt. Der senegalesische Oppositionspolitiker, der sich seit seiner Inhaftierung im Hungerstreik befindet, ist laut seiner politischen Partei Pastef körperlich in schlechter Verfassung.

Ousmane Sonko wurde in das Hauptkrankenhaus von Dakar, eines der größten Krankenhäuser in der senegalesischen Hauptstadt, evakuiert. Diese Information erhielt RFI von einem hochrangigen Beamten der Gefängnisverwaltung, der erklärte, dass diese Maßnahme auf Anraten des Arztes des Gefängnisses von Sebikotane, in dem der senegalesische Oppositionspolitiker seit dem 31. Juli inhaftiert ist, getroffen wurde.

Ousmane Sonko befindet sich seit acht Tagen im Hungerstreik und sein Gesundheitszustand hat sich verschlechtert, sodass er „unter medizinische Aufsicht in das Hauptkrankenhaus gebracht werden musste“, wie ein Funktionär der Partei Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité (Pastef) mitteilte.

Ousmane Sonko hat auf seinem Krankenhausbett seinen Anwälten mitgeteilt, dass er nicht vorhabe, seinen Hungerstreik zu beenden, und fordert gleichzeitig die anderen Gefangenen in den senegalesischen Gefängnissen auf, „diese Form des Widerstands einzustellen“. Er selbst hatte die sogenannten politischen Gefangenen aufgefordert, in den Hungerstreik zu treten. Einige waren dieser Aufforderung gefolgt.

Mehrere dieser Häftlinge wurden in senegalesische Krankenhäuser eingeliefert. Dies gilt für den Journalisten Pape Alé Niang und den Kolumnisten eines lokalen Fernsehsenders, Cheikh Bara Ndiaye. Auch Frauen, die im Frauengefängnis des Straflagers inhaftiert sind, befinden sich seit einer Woche im Hungerstreik.