Das Finale der Afrikameisterschaft im Fußball sah ein spannendes Duell zwischen Marokko und Senegal, das mit dem Sieg Senegals für den Titel zum zweiten Mal in der Geschichte endete, in einem Szenario, das von der internationalen Presse als der größte Skandal in der Geschichte des Turniers und des Fußballs beschrieben wurde.
Die dramatischen Ereignisse der Partie eskalierten in den letzten Minuten, nachdem der Schiedsrichter einen Elfmeter zugunsten Marokkos nach einer Überprüfung durch den Videoassistenten verhängte, aufgrund eines Fouls von Ibrahim Díaz durch den senegalesischen Verteidiger Malick Diouf.
Anmerkung: Ich war gerade zu dieser Zeit im Senegal, und dort wurde erzählt, für die angereisten senegalesischen Fans hätte es keine Karten fürs Endspiel gegeben. Die Marokkaner hätten alle aufgekauft. Die Senegalesen waren darüber sehr empört, und deshalb war die Freude über den Sieg besonders groß. Am Montag, meinem Rückreisetag, kamen wir mit dem Auto kaum voran, in allen Städten liefen Tausende begeisterte Menschen auf den Straßen herum, und am Flughafen war die Hölle los, weil die Ankunft der Mannschaft erwartet wurde. (ia)