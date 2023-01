Lesetipp/welt.de: Am Horn von Afrika geht es auch um die Zukunft des Christentums

Der Bürgerkrieg um die äthiopische Region Tigray geht zu Ende. Der Konflikt schwächt auch die Kräfte des Christentums gegenüber dem Islam. Am Horn von Afrika stehen die ältesten christlichen Reiche seit 1400 Jahren unter Druck. Einmal retteten nur westliche Feuerwaffen Äthiopien.

Das Christentum hat tiefe, weit zurückreichende Wurzeln am Horn von Afrika. Bereits im 3. Jahrhundert wurde das Christentum im Reich von Aksum, dessen Zentrum in der Region Tigray liegt, Staatsreligion. Aber auch Eritrea kann für sich Anspruch erheben auf seine ebenso alte christliche Tradition, denn diejenigen, die das Christentum aus Alexandria in Ägypten ans Horn von Afrika brachten, kamen vom Roten Meer her und gelangten durch Eritrea in die Königsstadt Aksum.

Foto: Samantha Sophia auf Unsplash.