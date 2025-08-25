Lesetipp/ZDF: Olympia-Effekt in Nordafrika – Wie sich Mädchen in Algerien durchboxen

Die Olympischen Spiele 2024 haben viel bewegt in Algerien. Inspiriert von der Boxerin Imane Khelif steigen immer mehr Mädchen in den Ring und brechen so mit Tabus. Nach Olympia 2024 wurde sie zum Vorbild für junge Boxerinnen. So kontern junge Boxerinnen traditionellen Rollenbildern.
Der Boden staubt, es hat lange nicht geregnet in Azazga, einer Kleinstadt in den Bergen von Algerien. Cerine Kessal und ihre Freundinnen sind auf dem Weg zum Training – trotz der Hitze. Ein ehemaliger Schlachthof dient ihnen als Boxhalle. Vier bis fünfmal in der Woche treffen sie sich hier.
