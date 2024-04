Libyen – Wagners Einfallstor zur Stärkung des russischen Einflusses in Afrika?

Russland versucht, seinen Einfluss in Afrika auszuweiten, angefangen mit Libyen, unter der Führung von General Andrej Awrianow, der die Leitung des Wagner-Konzerns übernommen hat. Wie wirkt sich dies auf die politischen und sicherheitspolitischen Krisen des Landes aus?

Libyen ist aufgrund der anhaltenden Kämpfe, der politischen Rivalitäten, des Mangels an Demokratie und der Stagnation, die das Land seit dem Aufstand von 2011 heimsuchen, anfällig für ausländische Einflussnahme geworden, was der russischen Wagner-Gruppe seit 2018 die Möglichkeit gibt, in dem Land Fuß zu fassen. In diesem Zusammenhang hieß es in einem kürzlich veröffentlichten Bericht des Royal Services Institute, einer Denkfabrik mit Sitz in London, dass Russland zunehmend sein ehrgeiziges Ziel verfolge, ein sogenanntes „russisches Kolonialkartell“ zu schaffen, das die Länder einschließen würde, die Moskau im Nahen Osten und in Afrika um Hilfe bitten.

Russland scheint Libyen angesichts der obenerwähnten Krisen seit dem Sturz von Muammar al-Gaddafi im Blick zu haben. Seit 2014 ist Libyen in zwei Verwaltungen geteilt, wobei der Westen des Landes der international anerkannten Übergangsregierung der nationalen Einheit unter Abdul Hamid Muhammad al-Dabaiba untersteht, während eine andere Regierung im Osten des Landes unter Usama Hamad aktiv ist und vom Repräsentantenhaus in Tobruk unterstützt wird. Beide Regierungen werden von lokalen Milizen sowie regionalen und internationalen Mächten unterstützt.

Libyen profitiert von einer wichtigen strategischen Lage am Mittelmeer, besitzt außerdem einige der größten Ölreserven auf dem afrikanischen Kontinent und verfügt über reiche Goldreserven. Militärisch sind seit 2018 Hunderte von Söldnern, die der russischen Militärgruppe „Wagner“ angehören, in Libyen aktiv.

In einem Interview mit DW sagte Tim Eaton, Forscher am Royal British Institute of International Affairs „Chatham House“, dass Wagners Ziele in Libyen „hauptsächlich darin bestehen, indirekt Öleinnahmen durch die Unterstützung der libysch-arabischen Streitkräfte von Haftar zu erzielen, aber… mittlerweile will man andere Teile des afrikanischen Kontinents erreichen. Er fügte hinzu: „Man kann sagen, dass Libyen (für Wagner) nur der Anfang der Brücke (der Russen nach Afrika) ist.“

„Sicherheit gegen Ressourcen“

Die Wagner-Gruppe wurde 2014 gegründet und wurde seit Jahren von dem russischen Millionär Eugene Prigoschin geleitet. Dieser unterhielt enge Beziehungen zum russischen Präsidenten Wladimir Putin, bevor er Mitte letzten Jahres eine Kampagne zur Rebellion gegen den Kreml startete und zwei Monate nach diesem Versuch bei einem Hubschrauberabsturz ums Leben kam. Seitdem wurde die Wagner-Gruppe dem russischen Militärgeheimdienst zugeordnet und ihre Leitung übernahm General Andrej Awrianow, der Leiter der „Einheit 29155“, die verdächtigt wird, in eine Reihe von Morden und Destabilisierungsversuchen in Europa verwickelt zu sein.

„Afrikakorps“

In Libyen wurde eine offizielle Militärtruppe namens „Afrikanisches Korps“ gegründet, um Wagners Söldner zu ersetzen. In einem Interview mit der DW sagte Hajar Ali, Wissenschaftlerin am Deutschen Institut für Globale und Regionale Studien, dass „durch die Ersetzung Prigojins durch jemanden, der dem Regime nähersteht, die Aktivitäten der Wagner-Gruppe deutlicher mit Moskau in Verbindung gebracht wurden“.

Sie fügte hinzu, dass der Kreml in der Vergangenheit Grund gehabt habe, jegliche Verbindung zu Wagners Aktivitäten zu leugnen, dass dies jedoch durch Averyanovs Ankunft an der Spitze des Konzerns erschwert werde, da dies nun zu einer direkten Erweiterung der russischen Interessen in Afrika und im Nahen Osten geworden sei. (Quelle: africanews, Grafik mit Bild von hafteh7 auf Pixabay)