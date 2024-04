London und Kigali wollen erste Abschiebungen von Migranten nach Ruanda noch im Frühjahr durchführen

Mitten im Gedenken an den Völkermord in Ruanda reiste Präsident Paul Kagame am Dienstag, den 9. April, nach London, wo er mit Premierminister Rishi Sunak zusammentraf. Die beiden Männer sprachen über ihre Zusammenarbeit im Bereich der Migration. Großbritannien hofft, sein Asylantragssystem nach Ruanda zu verlagern.

Der Besuch war nicht angekündigt und erfolgte schnell und ohne Pressekonferenz, wie RFI- Korrespondentin Émeline Vin berichtete. Laut einer Erklärung der Downing Street hofften der ruandische Präsident und der britische Premierminister jedoch „sehr, dass die ersten Flüge nach Ruanda noch im Frühjahr stattfinden werden“, berichtet RFI.

Am Dienstagmorgen, wenige Stunden vor Paul Kagames Ankunft in London, berichteten britische Zeitungen, dass 70% der Wohnungen in Ruanda, die für die Unterbringung von Asylsuchenden vorgesehen waren, in Wirklichkeit an Ruander verkauft worden waren. Vor dem Hintergrund, dass die britische Justiz die Migrationspartnerschaft mehrfach blockiert hat und das Parlament sich über ein Gesetz zur Umgehung dieser Blockaden streitet, sieht die Presse darin eine Abkehr Ruandas von diesem bilateralen Projekt.

Die ruandische Regierungssprecherin Yolande Makolo dementierte diese Zahl gegenüber der Zeitung und versicherte, dass es von Anfang an Ruandas Plan gewesen sei, Migranten und Einheimische zu mischen.

Die Flugzeuge sollen Asylbewerber, die illegal in Großbritannien angekommen sind, nach Ruanda bringen, wo ihre Anträge geprüft werden. Auf diese Weise hofft London, Migranten davon abzuhalten, die gefährliche Überquerung des Ärmelkanals zu versuchen, und das kriminelle System der Schlepper zu „zerschlagen“. Für die britische Regierung ist diese Partnerschaft der Grundpfeiler ihres Kampfes gegen die illegale Einwanderung, nur wenige Monate vor den nächsten Parlamentswahlen und zu einem Zeitpunkt, an dem die Zahl der Kanalüberquerungen seit Jahresbeginn neue Rekorde erreicht hat.

Zu Beginn des Jahres 2024 waren es mit 5.373 Personen im ersten Quartal 1.500 mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Diese Überfahrten sind besonders gefährlich: Seit Anfang des Jahres sind sieben Menschen auf dieser Migrationsroute gestorben.