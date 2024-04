Lobito in Angola: Amerikas Antwort auf Chinas Entwicklung in Afrika

Die an der Westküste Angolas gelegene Stadt Lobito befindet sich heute im Zentrum einer beispiellosen wirtschaftlichen und infrastrukturellen Entwicklung. Der Juli 2023 markierte mit der Ankündigung einer gigantischen Investition der USA in Höhe von 350 Millionen US-Dollar in den Eisenbahnkorridor von Lobito einen Schlüsselmoment dieser Transformation. Diese Initiative, die Teil des Aktionsplans für Afrika ist, soll die Handels- und Wirtschaftsbeziehungen in Zentralafrika stärken, aber auch dem chinesischen Einfluss entgegenwirken.

Die 1905 gegründete Stadt Lobito hat ein reiches kulturelles Erbe bewahrt, das von ihrer Kolonialgeschichte und ihrer modernen Architektur zeugt. Die Stadt, ein wahrer Kreuzungspunkt verschiedener Kulturen, hat eine einzigartige Identität geprägt, die sich in ihrer Gastronomie, Kunst und Musik widerspiegelt. Diese kulturelle Mischung, die von den vielen Zivilisationen, die das Land betreten haben, geerbt wurde, bereichert auch heute noch den Alltag der Einwohner und Besucher. Doch es waren nicht diese tiefen Wurzeln, die Geschichte und die Kultur, die amerikanische Investitionen anzogen, sondern die geografische Lage mit ihrem Zugang zum Meer.

Ein neuer wirtschaftlicher Impuls

Das Engagement der USA bei der Entwicklung des Lobito-Eisenbahnkorridors verspricht, die lokale und regionale Wirtschaft zu revolutionieren. Dieses ehrgeizige Projekt zielt darauf ab, den bestehenden Korridor, der Angola mit der Demokratischen Republik Kongo (DRK) verbindet, zu modernisieren und zu erweitern und eine neue Eisenbahnlinie zwischen Lobito und Luau in der DRK zu bauen. Man erwartet sich davon erhebliche Vorteile: verbesserte Konnektivität, niedrigere Transportkosten, Schaffung von Arbeitsplätzen und Ankurbelung der Wirtschaft. Im März 2024 begannen die Bauarbeiten, die von der US-amerikanischen Gesellschaft für internationale Entwicklungsfinanzierung (DFC) unterstützt wurden.

Parallel dazu hat die angolanische Regierung einen ehrgeizigen Stadtentwicklungsplan für Lobito aufgestellt, mit dem die Infrastruktur und die öffentlichen Dienstleistungen verbessert werden sollen. Auch große Tourismusprojekte, wie der Bau eines Luxushotels und eines Einkaufszentrums, sind im Gange und zeugen von dem Willen, den Tourismussektor anzukurbeln.

Lobito, aufstrebendes Reiseziel

Lobito mit seinen idyllischen Stränden und seinem farbenfrohen Karneval entwickelt sich ebenfalls zu einem aufstrebenden Reiseziel. Die Modernisierung des Eisenbahnkorridors dürfte seine Attraktivität weiter steigern, da die Stadt für Besucher aus dem In- und Ausland leichter zu erreichen ist.

Die US-Investition in den Lobito-Eisenbahnkorridor ist nicht nur Teil eines Ansatzes zur regionalen Wirtschaftsentwicklung. Sie ist auch Teil einer umfassenderen geoökonomischen Strategie, die den Willen der USA widerspiegelt, ihre Präsenz in Afrika angesichts des wachsenden Einflusses Chinas auf dem Kontinent zu stärken. Durch Investitionen in wichtige Infrastrukturen und die Unterstützung der wirtschaftlichen Entwicklung Zentralafrikas versuchen die USA, sich als wichtiger Partner zu positionieren, der eine Alternative zu chinesischen Investitionen bieten kann. Dies ist vor dem Hintergrund eines verschärften geopolitischen Wettbewerbs, in dem der Zugang zu Märkten, natürlichen Ressourcen und strategischen Positionen zu einem wichtigen Thema im Kampf um Einfluss zwischen den Großmächten geworden ist, von entscheidender Bedeutung.

Die US-Investition in den Lobito-Korridor ist ein starkes Signal für das internationale Engagement für die afrikanische Entwicklung. Sie verspricht, Lobito in einen wichtigen wirtschaftlichen Knotenpunkt zu verwandeln. Mit dem Risiko, dass sein kulturelles Erbe verloren geht und die Umwelt beeinträchtigt wird. (Quelle: afrik.com, Foto: angolarising.blogspot.com)