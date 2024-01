Maasai-Vertreibungen in Tansania: Neues Tourismus-Abkommen mit China in vermeintlichem Naturschutzgebiet

Termine

Aktuelle, bundesweit anstehende Demos gegen Rechts. Mehr dazu HIER.

Berlin, bis 28.04.2024, 18-23 Uhr, Ort Fotografiska: Fotografien von Omar Victor Diop (Senegal). Die Fotografien von Omar Victor Diop (geb. 1980) konzentrieren sich auf die Neuformulierung der Geschichte, die Darstellung von Erfahrungen in der Diaspora und die globale Politik des Schwarzen Widerstands. Der Künstler selbst erscheint als Hauptakteur und Gesprächspartner in diesen visuellen Neuinterpretationen entscheidender Momente der historischen Revolte und des Schwarzen Kampfes: Er thematisiert die Klimakrise, ihre Auswirkungen auf den globalen Süden und den afrikanischen Kontinent. Mehr dazu HIER.

Berlin, 03.02.2023, 13h00, Wiese vor dem Bundestag: Demo „WirSindDieBrandmauer - Bündnis Hand in Hand. Über 120 Organisationen zählt dieses neue Bündnis gegen Rechts, das an diesem Tag mit einer Kundgebung und einer Menschenkette um den Bundestag demonstrieren wird. Mitmachen!

Frankfurt, 05.02.2024, 20:h15: Film CODE DER ANGST – Homosexualität in Kamerun, im Kino des Deutschen Filmmuseums. Nach der Lektüre eines Artikels über die Ermordung des LGBTQ+-Aktivisten Eric Lebemes beschließt der in Berlin lebende kamerunische Regisseur Appolain Siewe, mit einer Kamera im Gepäck in sein Geburtsland zu reisen. Im Gespräch mit verschiedenen Akteur:innen der LGBTQ+-Szene versucht Siewe, die Homophobie seines Landes und seiner eigenen Erziehung zu verstehen. Mehr dazu HIER.

Frankfurt, 07.02.2024, 19h00: Revolution und Selbstorganisierung in Kriegszeiten - Aktuelle feministische Politik im Sudan. Mit Sara Abbas, Muzna Alhaj und Muzan Alneel. Veranstaltungsort: medico-Haus, Lindleystraße 15, 60314 Frankfurt. Mehr dazu HIER.

Online (Zoom), 19.02.2024, 18h00: Sprachgrenzen überwinden: Maschinelles Lernen zur Stärkung der afrikanischen Sprachen. Vortrag und Gespräch mit Bonaventure Dossou im Rahmen des X. Internationalen Tags der Muttersprache in Münster. Mehr dazu HIER.

Münster, 24. 02. 2024, 15h00: Vier Ochsen - Zweisprachige Lesung für Kinder (Tigrinya/Deutsch) und Musik aus Côte d'Ivoire. Mit Medina Beshir und Urbain N'Dakon. Ort: Stadtbücherei, Alter Steinweg 11, 48143 Münster. Mehr dazu HIER.

Münster, 24. 02.2024, 19h30 Uhr: Visionäre Afrikas - Lesung und Gespräch mit dem Herausgeber Dr. M. Moustapha Diallo und Live-Musik aus Côte d'Ivoire von UrbainN'Dakon. Ort: Zukunftswerkstatt Kreuzviertel, Schulstraße 45, 48149 Münster. Mehr dazu HIER.