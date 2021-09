„Mädchen zuerst“: Junge Menschen in ganz Afrika setzen sich für die Bildung von Mädchen ein

Angesichts der Tatsache, dass weltweit mehr als 1,5 Milliarden Student:innen und junge Menschen von der Schließung von Schulen und Universitäten aufgrund der Covid-19-Epidemie betroffen sind, haben sich Afrikas größte Studentenorganisation AASU und die 100-Millionen-Kampagne in Abstimmung mit den lokalen Behörden zusammengetan, um die UNESCO-Kampagne „Girls First“ auf 29 afrikanische Länder auszuweiten, um sicherzustellen, dass schwangere Mädchen weiter lernen, wenn möglich in die Schule zurückkehren und ihr Potenzial ausschöpfen.

In Uganda kam es während der Covid-19-Pandemie zu einer Zunahme von Frühehen und Teenagerschwangerschaften. Die ugandische Kinderberatungsstelle Sauti, ein staatlicher Melde-, Überwachungs- und Reaktionsdienst für Kindesmissbrauch, meldete zwischen Januar und Mai 2020 800 Fälle von sexuellem Missbrauch, darunter eine Zunahme von Teenagerschwangerschaften. Im Bezirk Kamuli im Osten des Landes wurden zwischen August 2020 und Januar 2021 mehr als 3.100 Teenagerschwangerschaften registriert.

Suzan ist eine 16-jährige Gymnasiastin aus Kamuli. Nachdem sie schwanger geworden war, sah es so aus, als müsse sie die Schule abzubrechen und könne ihren Traum, Ärztin zu werden, nicht zu verwirklichen. „Ich möchte Ärztin werden, weil ich Leben retten möchte“, sagte Suzan in einem von der Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur (UNESCO) veröffentlichten Bericht.

Viele Eltern und Gemeindemitglieder sind der Meinung, dass schwangere Mädchen keine Ausbildung mehr erhalten müssen, da sie oft gezwungen sind, die Schule abzubrechen und sofort zu heiraten. Nach Angaben der All Africa Students‘ Union (AASU) kehren nur sehr wenige junge Mütter nach der Geburt eines Kindes in die Schule zurück, weil das Stigma zu groß ist, während einige Schulen schwangere Mädchen nicht wieder in die Schule aufnehmen, selbst nachdem die nationale Prüfungsbehörde Ugandas schwangeren Mädchen im letzten Jahr erlaubt hat, sich einzuschreiben und ihre Abschlussprüfungen zu schreiben.

Junge Menschen setzen sich für die Bildung von Mädchen ein

„Überall auf dem Kontinent ergreifen junge Menschen Initiativen, die einen nachhaltigen Einfluss auf ihre Gemeinden haben“, sagte Claudia Quartey, Genderbeauftragte der AASU. Jugendaktivisten und Studenten haben sich in ihren jeweiligen Ländern als nationale Koordinatoren für die Kampagne engagiert und sich verpflichtet, die afrikanischen Regierungen und politischen Entscheidungsträger zur Rechenschaft zu ziehen, damit jedes Mädchen den gleichen Zugang zu Bildung erhält. Es wurden umfangreiche Schulungen organisiert, um die Kapazitäten der nationalen Koordinatoren zu Themen wie geschlechtsspezifische Diskriminierung, Gemeinschaftsaktionen und lokale Interessenvertretung auszubauen.

Lynda Eunice Makable, 26, ist eine Jugendaktivistin und nationale Koordinatorin für den Bezirk Kamuli, in dem Suzan lebt. „Ich wollte den Stimmen der Mädchen Gehör verschaffen, deren Ausbildung ausgesetzt wurde, und für ihr gleiches Recht auf Bildung kämpfen“, sagt Lynda.

Lynda wurde durch ihre eigenen Erfahrungen, als sie aufwuchs und für ihre Bildung kämpfte, inspiriert, der Kampagne als nationale Koordinatorin beizutreten. „Als ich 16 Jahre alt war, weigerte sich mein Vater, das Schulgeld zu bezahlen, und meine Mutter musste Wege finden, damit ich weiter lernen konnte“, sagt sie. Aber er bezahlte weiterhin das Schulgeld für einige ihrer Brüder, „was ungerecht war“, erinnert sie sich. „Ich dachte immer, ich hätte es verdient, wie meine Brüder zur Schule zu gehen.“

Sie und ihr Team versorgten Suzan mit Schulgeld, unterstützten sie, damit sie in der Schule bleiben und ihre Ausbildung abschließen konnte, und leisteten psychosoziale Unterstützung, um ihre emotionalen und gesundheitlichen Bedürfnisse während ihrer Schwangerschaft zu erfüllen. Lynda sensibilisierte auch Suzans Eltern und Lehrer für die Bedeutung der Bildung von Mädchen und betonte, dass Suzan und andere Mädchen in einer ähnlichen Situation ihre Ausbildung fortsetzen müssen.

Durch ihre Beteiligung an der Kampagne fand Lynda die Gelegenheit und die Plattform, um die Einstellung zur Bildung von Mädchen in ihrer Gemeinde zu ändern. „Ich habe festgestellt, dass sich die Einstellung der kulturellen, religiösen und lokalen Führer, der Lehrer, der Eltern und der Mädchen gegenüber der Bildung von Mädchen stark verändert hat“, sagt sie.

Zu sehen, wie engagiert sich die verschiedenen Akteure in ihren jeweiligen Bereichen für das Recht der Mädchen auf Bildung einsetzen, gibt ihr Hoffnung auf eine bessere Zukunft für Mädchen in Uganda.

Suzan kommt ihrem Traum näher

„Die Rolle der Eltern bei der Förderung der Bildung von Mädchen ist phänomenal“, sagt Lynda. Suzan fand die Beratung, die sie und ihre Eltern erhielten, sowie das Engagement und die Unterstützung ihrer Eltern während ihrer Schwangerschaft sehr wichtig. Ihre Eltern stimmten zu, sie wieder in die Schule zu schicken, was Suzan das Selbstvertrauen gab, sich auf ihre Ausbildung zu konzentrieren und sie fortzusetzen.

Dank Lyndas Eingreifen schrieb sich Suzan ein und legte einen Monat nach der Geburt ihre Abschlussprüfungen ab. Sie hofft, dass sie damit ihren Traum, Ärztin zu werden, verwirklichen kann, und freut sich auf die nächste Stufe der Ausbildung.

Während sie auf die Ergebnisse ihrer Prüfungen wartete, sprach Suzan mit Mädchen in ihrer Gemeinde über ihre Erfahrungen, die Herausforderungen und das Stigma, das mit dem Dasein als junge Mutter einhergeht. Sie hofft, sie zu ermutigen, sich auf ihr Studium zu konzentrieren und in der Schule zu bleiben. Sie führt diese Gespräche oft mit Gleichaltrigen im Haus ihrer Eltern.

Die von der AASU organisierte Kampagne hat entscheidend dazu beigetragen, die Bedeutung der Bildung von Mädchen in Schulen und Gemeinden zu verbreiten und viele Mädchen wieder in die Schule zu bringen. Lynda und andere nationale Koordinatorinnen haben sich unermüdlich dafür eingesetzt, dass Mädchen weiter lernen und in die Schule zurückkehren, oft unter schwierigen Bedingungen und inmitten einer anhaltenden Pandemie. Ihre Aktionen zeigen, dass junge Menschen die Macht haben, etwas zu bewirken.

„Es ist wichtig, dass staatliche und nichtstaatliche Akteure sowie internationale Entwicklungspartner sich von inspirierenden Geschichten wie der von Lynda und Suzan inspirieren lassen“, sagt Peter Kwasi Kodjie, Generalsekretär der AASU. „Wir müssen Studenten und junge Aktivisten in die Entwicklung und Umsetzung lokaler Lösungen für allgegenwärtige soziale Herausforderungen einbinden.“ (UN News)