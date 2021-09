Sexuelle Ausbeutung und Missbrauch: UN wirft gabunische Friedenssoldaten aus der Zentralafrikanischen Republik raus

Die 450 gabunischen Friedenssoldaten der Multidimensionalen Integrierten Stabilisierungsmission der Vereinten Nationen in der Zentralafrikanischen Republik (MINUSCA) sind in der Zentralafrikanischen Republik nicht mehr im Einsatz. Dies teilte das Verteidigungsministerium am 15. September mit und wies darauf hin, dass die Vereinten Nationen (UN) beschlossen hätten, dieses Kontingent abzuziehen, dem sexuelle Ausbeutung und Missbrauch vorgeworfen werden. Die Regierung hat eine Untersuchung zu diesen Anschuldigungen eingeleitet.

Nach 25 Jahren in der Zentralafrikanischen Republik (ZAR) im Rahmen der Friedensmission der UN-Mission MINUSCA verlässt das gabunische Kontingent die ZAR quasi durch die Hintertür. Fälle von sexueller Ausbeutung und Missbrauch haben den Ruf der Gruppe so sehr geschädigt, dass sie von den Vereinten Nationen (UN) abgezogen wurde, berichtet das gabunische Online-Magazin gabonreview.

„In den letzten Wochen wurden dem Verteidigungsministerium der Gabunischen Republik besonders schwerwiegende Handlungen gemeldet, die gegen den Militärkodex und die Ehre der Armee verstoßen und von einigen Mitgliedern der gabunischen Bataillone Nr. 6 und Nr. 7 der internationalen Unterstützungsmission in der Zentralafrikanischen Republik unter afrikanischer Führung (MINUSCA) begangen wurden“, so das Ministerium. Nach der Aufarbeitung der zahlreichen Fälle von mutmaßlicher sexueller Ausbeutung und Missbrauch haben die Vereinten Nationen heute beschlossen, das gabunische Kontingent von der Minusca abzuziehen, und „Gabun hat eine Untersuchung eingeleitet“, so das Verteidigungsministerium, das darauf hinwies, dass „wenn diese Fakten bewiesen werden, die Täter vor die Militärgerichte gestellt und mit äußerster Härte verurteilt werden“.

Dieser Rückzug trübt das Image der gabunischen Armee, während die Regierung vor kurzem einen weiteren Beweis für ihr Engagement geliefert hat, indem sie ihren Soldaten vor Ort neue Ausrüstung zur Verfügung gestellt hat, damit sie ihren Auftrag erfüllen können. Gabun gehört zu den Ländern, die sich am konsequentesten für die Wiederherstellung von Frieden und Sicherheit in der Zentralafrikanischen Republik einsetzen.

Diese Ausrutscher gehen nicht an der gabunischen Militärverwaltung vorbei. „Gabun verlangt von seiner Armee ein untadeliges und vorbildliches Verhalten, sowohl innerhalb als auch außerhalb seines Territoriums. Wer dagegen verstößt, hat die Konsequenzen zu tragen“, erklärte das gabunische Verteidigungsministerium und erinnerte daran, dass „Gabun seit 25 Jahren ununterbrochen seine Verpflichtung bekundet hat, die Schwesterrepublik Zentralafrika in ihrem Streben nach Frieden, Sicherheit und Stabilität zu begleiten.

Die Ergebnisse der Untersuchung stehen noch aus. Inzwischen wird das Bataillon zurückgerufen.

Bei mehreren Gelegenheiten wurden Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs durch gabunische Soldaten der Minusca sowie der Handel mit Waffen und Munition angeprangert, was zur Verhaftung eines gabunischen Friedenssoldaten führte. Offensichtlich haben nicht alle die Lehren aus der Vergangenheit gezogen. (Quelle: gabonreview)