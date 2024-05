Mali: Armee und Wagner töten mindestens 29 Menschen in der Region Kidal

In Mali wurden am 19. Mai rund 30 Menschen von der malischen Armee und ihren russischen Wagner-Stellvertretern in Amassine, in der Nähe von Anefis in der Region Kidal, getötet. Die Rebellen der CSP, Cadre stratégique pour la défense du peuple de l’Azawad, prangerten das Massaker an „Zivilisten“ und eine „systematische ethnische Säuberungskampagne“ an. Eine malische Sicherheitsquelle versichert jedoch, dass es sich bei den getöteten Personen um „Terroristen“ gehandelt habe, berichtet RFI.

Den von RFI erreichten Quellen zufolge, bei denen es sich um Mitglieder der CSP oder um unabhängige, aber der Rebellion nahestehende Personen handelte, positionierte sich das Militär sofort auf Höhe eines Wasserturms und tötete die Dorfbewohner, die dort Wasser holen wollten. Geschäfte wurden geplündert und Häuser in Brand gesteckt. Diesen Quellen zufolge wurden „mehr als dreißig“ Dorfbewohner, Männer, allesamt Zivilisten, getötet: vier mit durchschnittener Kehle, die anderen erschossen oder in ihren Häusern verkohlt hingerichtet. Unter den Opfern befanden sich auch zwei Notabeln, die mit den lokalen traditionellen Tuareg-Führern verbunden waren.

Eine malische Sicherheitsquelle bestätigt die Zahl von 29 Toten in Amassine, aber „sie waren bewaffnet“, versichert diese Quelle, die behauptet, dass es sich um „Terroristen“ gehandelt habe, ohne zu präzisieren, welcher bewaffneten Gruppe sie angehörten oder unter welchen Umständen sie getötet wurden.

Auf Anfrage von RFI gab die Armee keine Stellungnahme ab. In einer am Dienstagnachmittag veröffentlichten Erklärung gab die malische Armee zu, am 18. und 19. Mai eine Operation „im Sektor Anefis“ durchgeführt zu haben, bei der „mehrere Terroristen“ „neutralisiert“ worden seien. Zwei Fahrzeuge, Funkgeräte und Militärkleidung seien ebenfalls erbeutet worden, hieß es in der Erklärung, die keine weiteren Details enthielt.

Im März waren bei einem Drohnenangriff der Armee in Amasrakad rund zehn Kinder getötet worden; im Oktober wurden in Ersane rund zehn Zivilisten von der Fama und Wagner enthauptet.

Es gibt zahlreiche weitere Behauptungen über Übergriffe, die RFI nicht formell aus unabhängiger Quelle überprüft hat. So etwa in Tassik am vergangenen Mittwoch, wo die CSP den Tod von elf Zivilisten beklagte.

Das CSP prangert eine „systematische ethnische Säuberungskampagne“ an, die sich gegen die Bevölkerungsgruppen der Tuareg, Araber und Fulbe richte, und fordert „unabhängige internationale Gerichte“ – damit ist der Internationale Strafgerichtshof gemeint – und Menschenrechtsorganisationen auf, Ermittlungen durchzuführen.