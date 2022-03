Mali: dramatischer Anstieg der Zahl der Zivilisten, die von der malischen Armee und bewaffneten islamistischen Gruppen getötet werden

Die malische Armee und bewaffnete islamistische Gruppen sollen seit Dezember 2021 mindestens 107 Zivilisten im Zentrum und Südwesten Malis getötet haben, berichtete Human Rights Watch (HRW) heute. Zu den Opfern, von denen die meisten angeblich summarisch hingerichtet wurden, gehören Händler, Dorfvorsteher, religiöse Führer und Kinder.

Die malische Übergangsregierung sollte glaubwürdige und unparteiische Untersuchungen dieser mutmaßlichen Morde durchführen, von denen mindestens 71 Mitglieder der Regierungstruppen und 36 Mitglieder bewaffneter islamistischer Gruppen, auch Dschihadisten genannt, betroffen sein sollen. Beide Seiten sollten den Übergriffen ein Ende setzen und dafür sorgen, dass die Kriegsgesetze, die für den bewaffneten Konflikt in Mali gelten, eingehalten werden.

„Es gibt einen dramatischen Anstieg der Zahl der Zivilisten, einschließlich Verdächtiger, die von der malischen Armee und bewaffneten islamistischen Gruppen getötet werden“, sagte Corinne Dufka, Direktorin für die Sahelzone bei HRW. „Diese völlige Missachtung des menschlichen Lebens, die sich insbesondere in offensichtlichen Kriegsverbrechen äußert, sollte untersucht werden und die Beteiligten sollten angemessen bestraft werden.“

Die Behörden sollten auch die Durchführung unabhängiger Untersuchungen durch die Nationale Menschenrechtskommission (CNDH) und die Friedensmission der Vereinten Nationen in Mali erleichtern.

Seit dem Ausbruch des aktuellen bewaffneten Konflikts in Mali vor einem Jahrzehnt haben bewaffnete islamistische Gruppen, separatistische Rebellen, ethnische Milizen und Mitglieder der staatlichen Sicherheitskräfte Hunderte von Zivilisten getötet. Die meisten dieser Morde wurden in Zentralmali begangen, das seit 2015 das Epizentrum der Gewalt, der Übergriffe und der Vertreibung ist. Bewaffnete islamistische Gruppen töteten auch Hunderte Mitglieder der malischen Sicherheitskräfte, darunter 27 Soldaten bei einem Angriff in Mondoro am 4. März 2022.

Mehrere Mitglieder der bewaffneten islamistischen Gruppen wurden wegen strafrechtlicher Vergehen verfolgt, aber kaum jemand aus den Regierungs- oder regierungsnahen Kräften wurde untersucht, geschweige denn zur Rechenschaft gezogen. Die Gewalt führte zur Vertreibung von mehr als 320.000 Menschen.

Von Januar bis März 2022 hat Human Rights Watch, das die Lage in Mali seit 2012 beobachtet, persönlich und telefonisch mit 49 Personen gesprochen, die von acht Vorfällen wussten, darunter Gemeindevorsteher, Händler, Marktleute, medizinisches Personal und ausländische Diplomaten. Die Vorfälle ereigneten sich zwischen dem 3. Dezember 2021 und Anfang März 2022 in oder in der Nähe der Städte, Dörfer oder Weiler Boudjiguiré, Danguèrè Wotoro, Feto, Nia Ouro, Petaka, Songho, Tonou und Wouro Gnaga in den malischen Regionen Ségou, Mopti und Koulikoro.

Örtliche Bewohner berichteten, dass islamistische Kämpfer Anfang Dezember 2021 Schüsse auf einen Bus abgegeben hätten, der Händler zu einem Markt in Bandiagara brachte, wobei 32 Zivilisten, darunter mindestens sechs Kinder, getötet wurden. Viele der Opfer verbrannten bei lebendigem Leib, nachdem der Bus in Flammen aufgegangen war. „Ich sah mich einem regelrechten Gemetzel gegenüber … eine Szene, die man sich nur vorstellen kann“, berichtete ein Augenzeuge. „Die meisten der Toten wiesen schreckliche Verbrennungen auf, so dass es schwer zu sagen ist, ob sie durch Erschießen oder durch den Brand des Busses gestorben sind.“

Die malischen Sicherheitskräfte haben bei Antiterroreinsätzen als Reaktion auf die zunehmende Präsenz bewaffneter islamistischer Gruppen, die größtenteils mit Al-Qaida in Verbindung stehen, Übergriffe begangen. Um den 2. März herum soll das Militär außergerichtliche Hinrichtungen an mindestens 35 Verdächtigen vorgenommen haben, deren verkohlte Leichen in der Nähe des Weilers Danguèrè Wotoro in der Region Ségou gefunden wurden. Dies ist der schwerwiegendste Vorwurf, in den seit 2012 Angehörige der Regierungsarmee verwickelt sind.

In Tonou berichteten Dorfbewohner, dass 14 Zivilisten der ethnischen Gruppe der Dogon von Soldaten summarisch hingerichtet worden sein sollen, offenbar als Vergeltung für den Tod zweier Soldaten durch einen improvisierten Sprengsatz (IED) in der Nähe. „Die Soldaten schleppten zwei 80-Jährige und vier weitere Personen zum Ort der Minenexplosion und richteten sie dort hin“, berichtete ein Augenzeuge.

Am 4. März schrieb Human Rights Watch an die malische Regierung, in dem die Ergebnisse des Berichts zusammengefasst wurden. In seiner Antwort vom 11. März erklärte der Generalsekretär des Ministeriums für Verteidigung und Kriegsveteranen, dass die Gendarmerie Ermittlungen zu den Vorfällen in Tonou und Nia Ouro eingeleitet habe, die noch nicht abgeschlossen seien. Das Ministerium bezeichnete die Vorwürfe, in Danguèrè Wotoro seien summarische Hinrichtungen begangen worden, als „‚Fake News‘ […] mit dem Ziel, die FAMA zu diskreditieren“, erklärte jedoch, dass der Generalstab der Streitkräfte am 5. März eine Untersuchung des Vorfalls eingeleitet habe. Das Ministerium bestritt, dass die Armee für Misshandlungen in Feto, Wouro Gnaga und Boudjiguiré verantwortlich sei, gab jedoch an, dass es weitere Informationen sammle, um festzustellen, wer dafür verantwortlich sei.

Alle Parteien des bewaffneten Konflikts in Mali sind verpflichtet, das humanitäre Völkerrecht zu achten, insbesondere den gemeinsamen Artikel 3 der Genfer Konventionen von 1949 und das Gewohnheitsrecht des Krieges, die eine humane Behandlung gefangener Kämpfer und inhaftierter Zivilisten vorschreiben. Einzelpersonen, die schwere Verstöße gegen das Kriegsrecht begehen, einschließlich summarischer Hinrichtungen und Folter, sollten wegen Kriegsverbrechen strafrechtlich verfolgt werden. Die malischen Behörden sind außerdem verpflichtet, das internationale Menschenrecht einzuhalten, das Personen, die verdächtigt werden, ein Verbrechen begangen zu haben, ein ordentliches Verfahren garantiert. Mali ist ein Vertragsstaat des Römischen Statuts des Internationalen Strafgerichtshofs, der seit 2012 Ermittlungen zu mutmaßlichen Kriegsverbrechen in Mali eingeleitet hat.

Das Verteidigungsministerium sollte Militärpersonal, das an schweren Übergriffen beteiligt war, entlassen und dafür sorgen, dass die Feldjäger, die für die Einhaltung der Disziplin und der Rechte der Gefangenen zuständig sind, bei allen Militäroperationen dabei sind, so Human Rights Watch.

„Die malischen Militärrichter und -staatsanwälte sollten unparteiisch die mutmaßlichen Übergriffe aller Parteien untersuchen“, sagte Corinne Dufka. „Der IStGH hat eine offene Untersuchung gegen Mali und bleibt die letzte Instanz, wenn die nationalen Behörden nicht in der Lage oder nicht willens sind, schwerste Verbrechen zu untersuchen und zu verfolgen.“ (HRW)