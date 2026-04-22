Mali: Russland gibt bekannt, einen Russen und einen Ukrainer aus der Gefangenschaft einer Dschihadistengruppe befreit zu haben

Russland hat am Dienstag, dem 21. April, bekannt gegeben, bei einer Spezialoperation in Mali zwei Gefangene befreit zu haben. Es handelt sich laut Angaben um einen Russen und einen Ukrainer, die seit ihrer Entführung im benachbarten Niger im Jahr 2024 von Dschihadisten festgehalten wurden, berichtet RFI.
Im August 2024 hatte die Gruppe zur Unterstützung des Islam und der Muslime (GSIM), die mit den Dschihadisten von Al-Qaida verbunden ist, in einem undatierten Video erklärt, zwei „russische Geiseln“ festzuhalten. Diese gaben an, im Südwesten Nigers zu einem nicht näher genannten Zeitpunkt entführt worden zu sein.
„Die Kräfte des Africa Corps haben auf dem Gebiet der Republik Mali im Rahmen einer Spezialoperation Mitarbeiter eines russischen Unternehmens für geologische Erkundung befreit, die im Juli 2024 im Niger vom GSIM gefangen genommen worden waren“, teilte das russische Verteidigungsministerium in einer Erklärung mit.
Das Africa Corps ist eine Einheit unter direkter Organisation des russischen Verteidigungsministeriums, die die Nachfolge der paramilitärischen Wagner-Gruppe auf dem afrikanischen Kontinent angetreten hat. In der Mitteilung des Ministeriums werden die beiden Männer als Oleg Greta, ein 1962 geborener Russe, und Iouri Yourov, ein 1970 geborener Ukrainer, identifiziert. Angaben zu möglichen Verlusten während der Operation wurden nicht gemacht.
Russland äußert sich nur selten zu seinen militärischen Aktivitäten im Sahel, wo es seinen Einfluss nach einer Reihe antiwestlicher Staatsstreiche ausgebaut hat. Angesichts der Bemühungen westlicher Staaten, Russland wegen des Krieges in der Ukraine zu isolieren, hat Moskau versucht, neue Partnerschaften in Afrika zu knüpfen und dort in den letzten Jahren seinen politischen, wirtschaftlichen und militärischen Einfluss auszuweiten.
Russische Soldaten oder Militärausbilder sollen in Mali, Niger, Burkina Faso, Äquatorialguinea, der Zentralafrikanischen Republik und Libyen stationiert worden sein. Einige dieser Staaten sind seit Jahren mit wiederkehrender und tödlicher dschihadistischer Gewalt konfrontiert, die von Gruppen verübt wird, die mit Al-Qaida und der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) verbunden sind.
Laut Moskau trägt das Africa Corps zum „Kampf gegen den Terrorismus“ und zur „Stärkung der regionalen Stabilität“ im Sahel bei.