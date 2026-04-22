Lesetipp/SPIEGEL: Umstrittenes Vorhaben – US-Regierung will offenbar afghanische Ortskräfte nach Afrika umsiedeln

Demokratische Republik Kongo statt Katar: Laut einem Aktivisten wollen die USA ehemaligen afghanischen Ortskräften eine Umsiedlung in das kriegsgeplagte Land anbieten. Ein Senator nennt den Plan »wahnsinnig«.
Einem US-Aktivisten zufolge soll die US-Regierung afghanischen Ortskräften anbieten, nach Afghanistan zurückzukehren oder in die kriegsgebeutelte Demokratische Republik Kongo umzusiedeln. Er sei darüber informiert worden, dass mehr als 1100 Afghanen, die auf einem ehemaligen US-Stützpunkt in Katar festsitzen, vor diese Wahl gestellt werden würden, erklärte der ehemalige US-Militär Shawn VanDiver. Er leitet die Organisation AfghanEvac, die sich für die Sicherheit ehemaliger Ortskräfte einsetzt.
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