Am 29. Juli ordnete das amerikanische Außenministerium die Abreise von US-Regierungsmitarbeitern, die nicht für Notfälle zuständig sind, an. Die Gefahr von Terroranschlägen in Gebieten, die von westlichen Bürgern frequentiert werden, sei erhöht.

„Die US-Botschaft ist weiterhin nur begrenzt in der Lage, US-Bürgern in Mali Hilfe zu leisten“, heißt es in dem Tweet.