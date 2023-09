Mali: Wagner tötet 14 junge Hirten

Die paramilitärische Gruppe Wagner und die malische Armee verübten am Sonntag, den 24. September, ein weiteres Massaker in Zentralmali. Nach Informationen von RFI wurden 14 junge Hirten im Kreis Niono in der Region Ségou hingerichtet.

Sie waren zwischen 12 und 18 Jahre alt und führten ihre Schafe auf die Weide in den Ebenen von Ndoupa, Gemeinde Nampala, was zu dieser Jahreszeit üblich ist. Auf dem Weg zu anderen Hirten, die bereits vor Ort waren, trafen die 14 jungen Männer auf einen Konvoi der malischen Armee, der hauptsächlich aus russischen Stellvertretern der Wagner-Gruppe bestand.

Laut mehreren von RFI befragten lokalen Personen, deren Aussagen von Sicherheitsforschern bestätigt wurden, nahmen die Wagner-Elemente die 14 jungen Hirten nacheinander fest, trieben sie zusammen und richteten sie dann hin. Ihre Leichen wurden anschließend in zwei Massengräbern verscharrt.

Die malische Armee wurde von RFI um Stellungnahme zu diesem Fall gebeten und reagierte nicht darauf. In einem Kommuniqué, das drei Tage vor der Tragödie am Donnerstag, dem 21. September, veröffentlicht wurde, versicherte der Generalstab, dass er „einen Hinterhalt von terroristischen Spähern im Sektor Nampala-Léré vereitelt“ und „fünf Terroristen neutralisiert“ habe. Die Katiba Macina der mit Al-Qaida verbundenen Terrorgruppe Jnim ist seit langem in diesem Gebiet präsent. Von RFI erreichte lokale Quellen beklagen jedoch die regelmäßigen willkürlichen Hinrichtungen von Zivilisten durch die malische Armee und ihre Wagner-Stellvertreter. (Bild von Peggy und Marco Lachmann-Anke auf Pixabay)