Marokko, Halbfinalist der letzten Meisterschaft, wird 2025 den nächsten Afrika-Cup ausrichten.

Dies wurde am gestrigen Mittwoch in Ägyptens Hauptstadt Kairo vom Präsidenten des Afrikanischen Fußballverbands (CAF), Patrice Motsepe, offiziell bekannt gegeben. In den letzten Tagen hatten sich alle anderen Bewerber zurückgezogen, wie z.B. das Duo Benin-Nigeria oder auch Sambia.

Marokko profitierte auch vom Rückzug der algerischen Bewerbung.