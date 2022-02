Mali weist französischen Journalisten von Jeune Afrique aus

Benjamin Roger, ein französischer Journalist, der für das französische Magazin Jeune Afrique arbeitet, wurde von den malischen Behörden ausgewiesen. In einer am Dienstag veröffentlichten Erklärung teilte Jeune Afrique mit, dass Roger, der in Paris lebt, sich in der Nacht vom 6. auf den 7. Februar in die malische Hauptstadt Bamako begeben hatte. Er wurde von den Sicherheitskräften in Gewahrsam genommen, die ihn in seinem Hotel abholten.

Nach Angaben des auf Afrika spezialisierten Magazins verfügte der Journalist über ein Visum und verheimlichte seinen Beruf nicht, was jedoch nicht verhinderte, dass er nach dem Verhör des Landes verwiesen wurde.

„Jeune Afrique“ verurteilte diese unbegründete Entscheidung, die das Recht auf freien Zugang zu Informationen untergrabe.

Im Jahr 2018 hatte Mali die Akkreditierung des französischen Radiosenders RFI aufgehoben, seit diesem Zeitpunkt wurden bis heute keine weiteren Journalisten ausgewiesen.

Die malische Militär-Übergangsregierung hatte im Januar angekündigt, den Akkreditierungsprozess für ausländische Journalisten ändern zu wollen.

Die Beziehungen zwischen Paris und Bamako sind auf einem Tiefpunkt angelangt, seit Mali beschlossen hat, mit Söldnern der russischen Firma Wagner zusammenzuarbeiten.

Zuletzt wies Bamako aus Protest gegen die Äußerungen des französischen Chefdiplomaten Jean-Yves Le Drian, der die Übergangsregierung als „illegitim“ bezeichnet hatte, den französischen Botschafter Joel Meyer aus.

(Quelle: aa.com.tr)