Marokko hält seine Grenzen bis zum 31. Dezember 2021 geschlossen

In einer Mitteilung der marokkanischen Generaldirektion für Zivilluftfahrt wurde am Donnerstag bekannt gegeben, dass die Aussetzung der Direktflüge von und nach Marokko um weitere zwei Wochen verlängert wurde. Demnach werden regelmäßige Passagierflüge in beide Richtungen angesichts der Entwicklung der globalen epidemiologischen Situation im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie bis zum 31. Dezember 2021 um 23:59 Uhr ausgesetzt.

Diese Aussetzung betrifft nicht die bis zum 13. Dezember geplanten Sonderflüge, die insbesondere die Rückführung von Ausländern und im Ausland lebenden Marokkanern in ihre jeweiligen Heimatländer ermöglichen.