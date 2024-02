Marokko: König Mohammed VI. macht seine Scheidung von Lalla Salma offiziell

Mohammed VI. bei einem Besuch bei Gabuns gestürztem Präsidenten Ali Bongo

Der marokkanische König Mohammed VI. hat die Trennung von seiner Ehefrau Lalla Salma offiziell bekannt gegeben. Eine Scheidung, die marokkanische Königsfamilie bereits seit fast sechs Jahren erschüttert.

Der marokkanische König Mohammed VI. und Prinzessin Lalla Salma waren schon seit einiger Zeit nicht mehr zusammen aufgetreten, als die Nachricht bekannt wurde. Wir schreiben das Jahr 2018 und der König befindet sich in der Klinik Ambroise Paré in Paris. Um den König herum ist seine gesamte Familie, mit Ausnahme von Lalla Salma.

Ein spanisches Medium berichtet über die Scheidung.

Während überall Fragen auftauchten, um den Grund für die sehr auffällige Abwesenheit der Prinzessin an der Seite des bettlägerigen Monarchen nach einer Herzoperation zu erfahren, ließ ein spanisches Medium eine Bombe platzen. Hola!“, denn um diese Zeitung handelt es sich, kündigte mit großem Getöse die Scheidung des Königspaares an.

Das Unvorstellbare war geschehen. Während der Palast in Rabat zunächst versuchte, die Nachricht auf subtile Weise zu dementieren, verbreiteten Quellen aus dem Königshaus Informationen, die die Mutter des Kronprinzen in Verruf brachten. Zum ersten Mal wagten es die marokkanischen Medien, über ein Mitglied der königlichen Familie zu lästern, ohne sich Sorgen zu machen.

Mohammed VI. und Lalla Salma im Alleingang

Kein Zweifel, dass diese Zeitungen die Zustimmung des Palastes in Rabat erhalten hatten. Andernfalls hätten sie es niemals gewagt, schlecht über die Ehefrau des Königs zu berichten. Auf jeden Fall wurde festgestellt, dass Lalla Salma ein eigenes Leben führte, ebenso wie Mohammed VI. Die beiden Persönlichkeiten wurden nicht mehr zusammen gesehen und die Mutmaßungen nahmen ihren Lauf.

Die Hintergründe der Absage des Thronfestes durch Mohammed VI.

Nur gab es bis heute keine offizielle oder inoffizielle Veröffentlichung, die die Scheidung zwischen Lalla Salma und Mohammed VI. bestätigt oder dementiert hätte. In der Zwischenzeit besuchten einige Persönlichkeiten das Königreich, wie etwa die spanische Königin Dona Letizia, wurden aber von der Schwester von König Mohammed VI, Lalla Meryem, empfangen. Diese fungierte als First Lady.

Mohammed VI. delegiert seine drei Schwestern nach Frankreich.

Und seit 2018 hält sich der Herrscher sehr zurück. International gab es keine offiziellen Besuche des Königs mehr, der sich mit Urlaubsmomenten in Ländern wie Gabun oder in Frankreich begnügte. Bis zu diesem Montag, als König Mohammed VI. seine drei Schwestern Lalla Meryem, Lalla Hasnaa und Lalla Asmae in den Élysée-Palast delegierte, wo sie mit Brigitte Macron zusammentrafen.

In ihrer Eigenschaft als First Ladies nahmen die Prinzessinnen an einem gemeinsamen Mittagessen mit der Ehefrau des französischen Präsidenten Emmanuel Macron teil. Es war ein offizielles Ereignis, das mit einem Erinnerungsfoto mit Brigitte Macron abgeschlossen wurde. Es war aber auch ein Ereignis, bei dem der marokkanische König seine Trennung von Prinzessin Lalla Salma offiziell machte. (Quelle: afrik.com)