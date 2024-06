Marokko: schon wieder acht Tote durch gepanschten Alkohol in der Region Kenitra

In Marokko sind mindestens acht Menschen gestorben und über 100 weitere werden derzeit in Krankenhäusern behandelt, einige von ihnen in ernstem Zustand. Die Ursache war der Konsum von gepanschtem Alkohol, in einer Gemeinde namens Sidi Allal Tazi in der Nähe von Kenitra, etwa 100 km nördlich der Hauptstadt Rabat, berichtet RFI.

Dies ist das zweite Drama dieser Art in nur einer Woche in Marokko. Am 30. Mai gaben die Behörden in Meknès die Festnahme von zwei Männern bekannt, die verdächtigt wurden, gepanschten Alkohol hergestellt und verkauft zu haben, was zum Tod von sieben Menschen geführt hatte. Diese Zahl wurde vom marokkanischen Gesundheitsministerium nach oben korrigiert und könnte noch weiter ansteigen. Dutzende Personen stehen in mehreren Krankenhäusern in der Region noch immer unter verstärkter medizinischer Überwachung.

Alkohol mit Methanol vermischt

Die Ursache für die Tragödie war laut dem lokalen Medium H24 eine Mischung aus herkömmlichem Alkohol und Methanol, einem chemischen Alkohol, der aus Erdgas oder Kohle gewonnen wird und extrem gesundheitsschädlich ist.

Alkohol ist in der muslimischen Religion, die in Marokko die Mehrheit bildet, verboten. Viele lizenzierte Lebensmittelgeschäfte, Bars oder Nachtclubs haben jedoch das Recht, ihn an Marokkaner oder Ausländer im ganzen Land zu verkaufen. Um an billigen Alkohol zu kommen, ist es jedoch nicht ungewöhnlich, dass gepanschter oder manchmal abgelaufener Alkohol in Umlauf gebracht wird, der zu erschwinglichen Preisen verkauft wird.

Diese gefährlichen Produkte haben seit Anfang Juni mindestens 15 Todesfälle verursacht.