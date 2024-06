Lawrow in Burkina Faso: „Der Westen versucht, Afrika für seine eigenen Interessen auszubeuten“

Bei seinem Besuch in Ouagadougou, Burkina Faso, ließ der russische Außenminister Sergej Lawrow kein gutes Haar an den ehemaligen Partnern Afrikas und beschuldigte sie offen, eine kolonialistische Politik auf dem Kontinent zu betreiben. „Er (der Westen) ist immer noch mit dem Virus des Kolonialismus und Neokolonialismus infiziert, der all seinen Beziehungen zum Rest der Welt zugrunde liegt“, klagte er, berichten diverse afrikanische Medien.

In Bezug auf die Beziehungen zwischen Afrika und dem Westen nahm der russische Chefdiplomat kein Blatt vor den Mund. Seiner Meinung nach sieht der Westen seine Beziehungen zu Afrika als „eine Gelegenheit, auf Kosten anderer zu leben und sich die Taschen zu füllen“. (Foto: Kremlin.ru)

Wie gut für Afrika, dass Russland nur noble, uneigennützige Absichten hat :-).