Marokko warnt vor den Risiken einer Unabhängigkeit der Kabylei für den Maghreb

Dorf in der Kabylei – Symbolbild, KI-generiert

Die Stellungnahme von Abdelilah Benkirane, Generalsekretär der Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung (PJD) und ehemaliger Regierungschef, gegen die Ausrufung einer unabhängigen kabylischen Entität hat die Debatte über die Risiken einer Fragmentierung des Maghreb neu entfacht. Der ehemalige marokkanische Regierungschef sieht darin ein alarmierendes Signal in einem ohnehin fragilen regionalen Umfeld, das von anhaltenden politischen Spannungen geprägt ist.

Seiner Ansicht nach geht eine solche Initiative über den algerischen Rahmen hinaus und gefährdet das nordafrikanische Gleichgewicht. Benkirane ruft daher dazu auf, angesichts von Projekten, die er als destabilisierend betrachtet, dem Zusammenhalt, dem inneren Dialog und der regionalen Solidarität den Vorrang zu geben.

Die Ankündigung der Gründung einer angeblichen „Föderalen Republik Kabylei“ durch die Bewegung für die Selbstbestimmung der Kabylei (MAK) und die kabylische Exilregierung (Anavad), die von Paris aus proklamiert wurde, sorgt weiterhin für heftige Reaktionen in der Region. In Marokko hat Abdelilah Benkirane seine entschiedene Ablehnung dieser Initiative zum Ausdruck gebracht, die er als schwerwiegend in politischer, sozialer und geostrategischer Hinsicht betrachtet.

Bei einer Sitzung des Generalsekretariats seiner Partei fand Abdelilah Benkirane deutliche Worte. Für ihn kann diese Proklamation nicht losgelöst von einem regionalen Kontext betrachtet werden, der bereits von tiefen Spannungen und Spaltungen geprägt ist. Er ist der Ansicht, dass sich dieser Akt in eine umfassendere Dynamik einfügt, die darauf abzielt, die Staaten Nordafrikas zu schwächen.

„Ein schwerwiegender politischer Fehler“ laut dem Vorsitzenden der PJD

Abdelilah Benkirane bezeichnete dieses Vorgehen als „schweren Fehler“ und betonte, dass es den Weg zu einer dauerhaften Instabilität ebnen könnte – nicht nur in Algerien, sondern im gesamten Maghreb. Seiner Meinung nach bedeutet jeder Versuch der Abspaltung in einem Land, das bereits mit inneren Herausforderungen konfrontiert ist, nichts anderes, als Öl ins Feuer zu gießen.

Der ehemalige marokkanische Regierungschef warnte vor sogenannten „Zersplitterungsprojekten“, die aus kolonialen Denkweisen hervorgegangen seien und darauf abzielten, die muslimischen Länder zu schwächen, indem ihre inneren Bruchlinien ausgenutzt würden. „Unsere Gesellschaften sind bereits ausreichend gespalten“, erklärte er und rief zur Vorsicht gegenüber Diskursen auf, die eher zur Trennung als zum Dialog ermutigen.

Ein Appell an die Solidarität zwischen den Völkern

In seiner Rede wandte sich Benkirane auch direkt an die Bevölkerung der Kabylei. Ohne die Existenz wirtschaftlicher, sozialer oder politischer Schwierigkeiten zu leugnen, forderte er sie auf, die Bindungen zum übrigen algerischen Volk nicht zu kappen. Seiner Auffassung nach müssen interne Probleme im Rahmen der nationalen Einheit gelöst werden und nicht durch Abspaltungsprojekte, die die Spannungen noch verschärfen könnten.

Er betonte, dass die Solidarität zwischen den Völkern der Region ein wesentlicher Pfeiler sei, um den gemeinsamen Herausforderungen – seien sie wirtschaftlicher, sicherheitspolitischer oder geopolitischer Natur – zu begegnen. Über politische Erwägungen hinaus berief sich Abdelilah Benkirane auf eine religiöse Dimension, um seine Ablehnung der Initiative des MAK zu begründen.

Eine auch religiös begründete Position

Unter Bezugnahme auf das Prinzip der Einheit der Umma vertrat er die Ansicht, dass jede Handlung, die geeignet ist, die Spaltungen unter Muslimen zu vertiefen, moralisch und religiös verwerflich sei. Seiner Meinung nach stellen Spaltung und Fragmentierung ein „Übel“ dar, das Gesellschaften schwächt und Energien von den eigentlichen Prioritäten wie Entwicklung, sozialer Gerechtigkeit und regionaler Zusammenarbeit ablenkt.

Der Generalsekretär der PJD kritisierte zudem bestimmte Medien und Beobachter, die diese Proklamation seiner Ansicht nach mit Nachsicht oder gar Begeisterung behandelten. Er erinnerte daran, dass die Instabilität eines maghrebinischen Landes direkte Auswirkungen auf seine Nachbarn habe. Für Benkirane beruht das strategische Interesse Marokkos, Algeriens und der gesamten Region auf der Stabilität und der Einheit der Staaten.

Eine kollektive Bedrohung für den Maghreb

Jeder Versuch, die Grenzen oder die territoriale Integrität infrage zu stellen, stellt aus seiner Sicht eine kollektive Bedrohung dar. Abschließend bekräftigte Abdelilah Benkirane seine Überzeugung, dass die Zukunft des Maghreb nur auf der Grundlage von Kooperation, Dialog und der Achtung der nationalen Einheit der ihn bildenden Länder aufgebaut werden könne, und wies jede Initiative zurück, die er als Quelle von Spaltung und Chaos betrachtet. (Quelle: afrik.com)