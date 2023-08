Marokko: Wie die Sarkoidose das Leben von König Mohammed VI. veränderte

Der marokkanische König Mohammed VI. reist nicht mehr. Oder fast nicht mehr. Seine letzte Reise fand im März dieses Jahres statt, als der Herrscher aus Gabun zurückkehrte. Seitdem hat der Monarch das Königreich nicht mehr verlassen. Sein Leben hat sich völlig verändert.

Mohammed VI. hat seit einiger Zeit seine Gewohnheiten geändert. Er ist nicht mehr der König, der gerne reiste und sich mit den marokkanischen Bürgern in den Ländern, die er besuchte, austauschte. Dieser Mohammed VI. besuchte den Keukenhof, einen der schönsten Parks der Welt in Amsterdam, und wurde von Hunderten Marokkanern empfangen. Ein starker Andrang, der Ende März 2016 die königliche Garde ins Schwitzen brachte.

Nachdem sie darüber informiert worden waren, dass sich der König in der Stadt aufhielt, waren einige Marokkaner eigens gekommen, um ihn zu sehen oder ein Foto mit ihm zu machen. Der marokkanische König, der in der niederländischen Presse als „sehr einfach und offen“ und als „ein Mann, der mit normalen Menschen sprechen will“ beschrieben wurde, hatte seinen Leibwächtern, insbesondere Aziz Jaidi, einen gehörigen Schrecken eingejagt.

Augenzeugen berichteten, dass das Treffen zu einer Massenpanik wurde. Jeder ausgewanderte Marokkaner konnte sich dem König von Marokko nähern und ihn berühren. Dasselbe Szenario hatte sich 2017 abgespielt, als der König in Paris zu Besuch war. In diesem sonnigen Juli hatte Mohammed VI. einige Fotos mit marokkanischen und französischen Bewunderern gemacht.

Nur scheint diese Zeit vorbei zu sein. Der König verlässt Marokko so gut wie gar nicht mehr. Seit Februar dieses Jahres wird er im Senegal erwartet. Er sollte in dem westafrikanischen Land zwei Einweihungen vornehmen: den nach ihm benannten Fischereikai in Soumbédioune und das Centre de Formation à l’Entrepreneuriat (Ausbildungszentrum für Unternehmertum) in Diamniadio. Seitdem hat man nichts mehr vom König gehört.

Mohammed VI. hat zwar seine Gewohnheiten geändert, aber auch und vor allem sein Äußeres hat sich stark verändert. Der Herrscher zeigt eine Abmagerung, die viele Marokkaner beunruhigt. Sein letzter öffentlicher Auftritt rief regelrecht Mitleid hervor. An diesem Tag, als er die erste 100% marokkanische Autofabrik einweihte, erschien Mohammed VI. sehr schwach. Seitdem verkriecht sich der König in seinem Palast in Rabat.

Der 60-jährige marokkanische König, der seit dem Tod seines Vaters Hassan II. im Jahr 1999 an der Macht ist, führt ein Single-Leben, denn er ist seit 2018 von seiner Frau, Prinzessin Lalla Salma, getrennt. Eine Trennung, die sicherlich nicht ohne Auswirkungen auf das Gleichgewicht des Herrschers geblieben ist. (Quelle: afrik.com)