58% für Emmanuel Macron. 41% für Marine Le Pen. Die französischen Urnen haben gesprochen, und die Franzosen werden dem bisherigen Mieter für weitere fünf Jahre die Schlüssel des Elysee-Palastes anvertrauen. Marine Le Pen und das Rassemblement National (RN), die ein historisches Ergebnis erzielt haben, steigen in der Gunst der Franzosen, was beweist, dass die Niederlage in der zweiten Runde der französischen Präsidentschaftswahlen für sie mehr als nur ein Etappensieg ist. Trotz der tiefen Meinungsverschiedenheiten zwischen ihnen und der scharfen Spitzen, die sie sich während des Wahlkampfs in der ersten Runde ohne Rücksicht auf Verluste zuwarfen, sprechen der Mann der Reconquista, der umstrittene Eric Zemmour, und die Chefin des RN bereits von einer Einheit, um bei den Parlamentswahlen im Juni nächsten Jahres den feindlichen Blöcken gegenüberzutreten.

Das zeigt, wie weit die zweite Fünfjahresperiode des Siegerpferdes von La République En Marche (LREM) davon entfernt ist, ein langer ruhiger Fluss zu sein. Doch für die bessere Hälfte von Brigitte sind die titanischen Bemühungen um eine neue Eroberung – honni soit qui mal y pense – nicht nur auf der Seite des Hexagons zu finden. Die Beziehungen zwischen Frankreich und Afrika, sind, und das ist ein offenes Geheimnis, in Schieflage geraten.

Macron beginnt einen Wettlauf gegen die Zeit, um zu versuchen, zu retten, was noch zu retten ist, wenn er nicht die historischen Verbündeten Afrikas, denen Frankreich die Unabhängigkeit in … Abhängigkeit gewährt hat, wieder in den französischen Schoß zurückholen kann. Dies wird eine der zwölf Herkulesarbeiten von Emmanuel Macron sein, der, wie die anderen Kandidaten, das Schicksal der Afrikaner im Rennen um den Elysée-Palast ignoriert hat. Dabei ist alles neu zu machen, um Dame Afrika zu verführen, die von russischen, chinesischen und türkischen Liebhabern umworben wird, die die dekadenten, um nicht zu sagen chaotischen Beziehungen zwischen dem ehemaligen Liebespaar zu nutzen wissen. Die Kluft zwischen Paris und Afrika wird immer größer.

Geschmäht von Führern, die es platziert hat, um die Bodenschätze ihrer Länder besser kontrollieren zu können, und die heute selbst oder ihre Kinder von der französischen Justiz in Fällen von unrechtmäßig erworbenen Gütern veurteilt werden, angeklagt von der afrikanischen Bevölkerung, insbesondere der Sahelzone, die es nicht mehr aushält, um ihre Angehörigen zu trauern oder aufgrund bewaffneter Angriffe zu Exilanten in ihren eigenen Ländern zu werden, ist Frankreich dabei, in den Tropen an Boden zu verlieren, wenn es das nicht schon getan hat. Leider scheinen die französischen Medien, die nur für die Meinung ihres Landes arbeiten, die Situation nicht richtig eingeschätzt zu haben. Das ist schade.

Was kann sich durch den Sieg von Emmanuel Macron ändern? Nichts, meinen die Afrikaner, die immer mehr davon überzeugt sind, dass Afrika nur als Partner genannt wird, um besser ausgesaugt zu werden. Da sie es jedoch gewohnt sind, den schwarzen Peter auszuspielen, und es vorziehen, jedes Mal den Chef zu wechseln, anstatt für einen radikalen Paradigmenwechsel zu kämpfen, haben die meisten afrikanischen Politiker, von denen der Ruander Paul Kagame und die Regierenden der englischsprachigen Länder vielleicht eine Ausnahme bilden, ihre Bevölkerung auf dem Altar ihrer persönlichen und sehr egoistischen Interessen geopfert. Emmanuel Macron hat, das kann man wohl sagen, eine Menge Arbeit vor sich. (Quelle: wakatsera)