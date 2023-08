Meinung aus Afrika: „Niger hat Burkina Faso entthront, das bis dahin den Titel des „dümmsten Staatsstreichs der Welt“ innehatte“

Die Nachrichten in Westafrika sind stark vom Staatsstreich in Niger geprägt, wobei die Wirtschaftsgemeinschaft der westafrikanischen Staaten (ECOWAS) die militärische Option auf dem Tisch hat, um die verfassungsmäßige Ordnung wiederherzustellen. In dieser Kolumne empört sich Rechtsanwalt Arnaud Ouédraogo aus Burkina Faso auf lefaso.net über den Rückgang der Demokratie, die unter dem Vorwand des Panafrikanismus mit Füßen getreten wird.

„Auch wenn ich noch nicht weiß, wie die ECOWAS die nigrische Junta aus dem Amt drängen will, ist dieser Mann ein Betrüger. Er ist kein Panafrikanist. Und auch wenn er glaubt, er könne sich auf den Panafrikanismus als bequeme moralische Bürgschaft für alle Betrüger berufen, ist sein Panafrikanismus zu spät, um aufrichtig zu sein.

Er hat seinen Putsch zunächst aus „persönlicher Bequemlichkeit“ durchgeführt, bevor er nach den Gründen für seine Untat suchte. Das ganze Narrativ, das er im Nachhinein zu konstruieren versucht, ist nichts als Augenwischerei, und sein antifranzösischer Populismus ist nur eine Verkleidung, die eine schreiende strategische Leere schlecht verbergen kann.

Wenn wir zu egalitären Beziehungen zwischen Frankreich und seinen ehemaligen Kolonien aufrufen, dann nicht, damit Betrüger kommen und unseren edlen Kampf für wenig Geld übernehmen. Ich folge keinem Mann, nur weil er „Nieder mit Frankreich!“ ruft, denn ich habe zu viele Betrüger gesehen, die denselben Ruf ausstoßen.

Die einzige gute Nachricht in diesem Fall ist, dass Niger Burkina Faso vom Thron gestoßen hat, das bis dahin den Titel „dümmster Staatsstreich der Welt“ seit 2015 innehatte. Wir erinnern uns, dass das Volk von Burkina Faso 2015 diesen Staatsstreich erbittert bekämpft und sich geschworen hatte, dass nie wieder jemand zu Waffen greifen würde, um die Staatsmacht zu erlangen und zu herrschen, wie man über ein Schafsvolk herrscht.

Alle hatten sich davon überzeugen lassen, dass dieser kollektive Schwur endgültig in den Fels der Ewigkeit gemeißelt war. Aber wir haben nicht mit der Wiedereinführung einer gewissen Trägheit gerechnet, die uns dazu bringt, uns darauf zu verlassen, dass die „Rettung“ Afrikas durch die Vorsehung kommt: „Schutzkomitees“, „Rettungskomitees“ und „Wiederherstellungskomitees“ sind allesamt Betrügereien.

Aber ich weiß auch, dass wir es mit einem Zusammentreffen zahlreicher Opportunismen zu tun haben: Ebbe im Geschichtsbewusstsein, Verzweiflung der Massen, Wagner-Propaganda, Verbreitung des russischen Modells männlicher Staatsführung, Söldner, die an einer Militarisierung der Sicherheitsfrage interessiert sind, Zerstörung der freien Medien, Deregulierung der sozialen Netzwerke, Wegfall der sozialen Regulatoren, grenzüberschreitende Kriminalität, Zusammenbruch der Bildungsstrukturen, Terrorismus, Undurchsichtigkeit der Militärausgaben, Fluch der natürlichen Ressourcen und Zusammenbruch der Institutionen. Zu dieser ganzen Kette von Unglücken kommt noch der Triumph des magischen Denkens und der Mystifizierung hinzu.

Erwarten Sie nicht, dass ich mich über einen Staatsstreich in einem Bruderland freue, wenn ich den Staatsstreich in meinem eigenen Land abgelehnt habe. Wir zahlen einen hohen Preis für chronische politische Instabilität. Wenn es wirklich einen Nutzen aus Staatsstreichen gäbe, wären Burkina Faso, Niger, Guinea und Mali entwickelt. Dann können diejenigen, die applaudieren, applaudieren. Ohne mich.“