Meinung: Wartet Afrika auf Macron?

Der Wettbewerb in Afrika, wohin der französische Präsident reist, ist hart: Die USA, China und Russland buhlen um Einfluss zu gewinnen und Verträge abzuschließen. Frankreich muss sich neu erfinden.

Macron wird zunächst von Kameruns Präsident Biya empfangen wird, der mit 89 Jahren und seit 40 Jahren immer noch die Zügel des Landes in der Hand hält. Anschließend wird er nach Benin reisen, wo er nach der Rückgabe von Kunstwerken aus kolonialen Plünderungen durch Frankreich gut empfangen werden dürfte.

Die Tournee wird in Guinea-Bissau enden. Ein kleines westafrikanisches Land mit knapp zwei Millionen Einwohnern, das südlich von Senegal liegt, wo Emmanuel Macron nicht als Mann der ehemaligen Kolonialmacht wahrgenommen werden wird: Diese Rolle fällt Portugal zu.

Nun steckt ein wenig davon in dieser Afrika-Reise: der Wille, Ärger oder Fehltritte in der Sahelzone zu vermeiden, indem man versucht, mit Bildern des Willkommens und der Zusammenarbeit ohne Verbissenheit und Psychodrama nach Paris zurückzukehren.

Eine Art Neuanfang, während Afrika einem französischen Präsidenten voller guter Vorsätze ab 2017 nur Kopfschmerzen und Polemiken beschert hat. Die jüngste – und nicht die geringste – ist die Art und Weise, wie Frankreich aus Mali ausgewiesen wurde.

Auch Kamerun hat eine sehr wechselhafte Geschichte mit Frankreich.

Genau genommen kann Emmanuel Macron vielleicht die Verantwortung von Paris für die Unterdrückung der kamerunischen Unabhängigkeitsbewegung in den 1950er und 1960er Jahren anerkennen und auf das Wohlwollen des Biya-Regimes, eines langjährigen Freundes von Paris, zählen.

Er kann auch versuchen, das Blatt zu wenden, da Yaoundé mitten in der französischen Präsidentschaftswahl ein Abkommen über militärische Zusammenarbeit mit Russland unterzeichnet hat. Nun ist dies auf dieser Ebene kein Zufall, sondern eine Botschaft.

Denn wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass Frankreich Westafrika nicht mehr für sich allein hat. Überall dort, wo Frankreichs Interessen wichtig sind, geht Moskau in die Offensive: in Mali, in der Zentralafrikanischen Republik, in Algerien, in Mauretanien und jetzt auch in Kamerun.

Auch Sergej Lawrow startet eine Afrikareise …

Ägypten, Uganda, Demokratische Republik Kongo, Äthiopien! Die Russen haben den Ruf Afrikas gehört und ein Abkommen über den Export von russischem und ukrainischem Weizen unterzeichnet.

Russland und Frankreich sind derzeit nicht allein in Afrika: Die USA haben ihren Sonderbeauftragten Mike Hammer auf eine Tour durch die Emirate, Ägypten und Äthiopien geschickt. Und als ob das nicht schon genug wäre, hat sich nun auch China eingemischt.

Ende Juni organisierte Peking zum ersten Mal eine Friedenskonferenz für das Horn von Afrika und schaffte es, sechs Länder der Region zusammenzubringen, darunter Somalia, Äthiopien, Sudan, Dschibuti, wo Peking einen Militärstützpunkt unterhält, und Eritrea.

Frankreich hat noch eine Karte zu spielen

Natürlich! Aber es muss zwei Fehler aufgeben: die Gewohnheit, afrikanische Fragen von oben zu lösen, d. h. sich auf Regime zu verlassen, die von ihrer eigenen Zivilgesellschaft gehasst werden, wie im Tschad, in Mali oder auch … in Kamerun.

Zweitens die Angewohnheit, politische Situationen militärisch zu lösen… Das führte dazu, dass Paris von einem Teil der Malier und der Burkiner abgelehnt wurde.

Russland musste sich nicht einmal anstrengen: Es wartete, bis die Frucht reif war. (Quelle: Radiofrance)