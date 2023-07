Meinung zum Russland-Afrika-Gipfel: Die Kluft zwischen Ankündigungen und Realität ist abgrundtief

Vom 26. bis 29. Juli werden sich afrikanische und russische Entscheidungsträger in Sotschi am Schwarzen Meer zum zweiten Russland-Afrika-Wirtschafts- und Humanitären Forum treffen. Ein großes diplomatisches Treffen für ein Russland, das es gewohnt ist, zwischen Versprechen und Realität zu pendeln.

Auf der einen Seite steht Russland, das sich auf der internationalen Bühne in einer heiklen Lage befindet, aber in einigen afrikanischen Ländern eine starke Position einnimmt. Auf der anderen Seite rund 50 afrikanische Delegationen, die Moskau um jeden Preis verführen will. Die erste Ausgabe dieses Forums im Jahr 2019 war in diplomatischer Hinsicht ein Erfolg, auch wenn Russland in vier Jahren sein wirtschaftliches Gewicht in Afrika nicht erhöht hat. Ende Juli wird das zweite Wirtschaftsforum in Sotschi also versuchen, den von Moskau erreichten Stillstand vergessen zu machen.

Wie stark ist die Zusammenarbeit zwischen Russland und Afrika wirklich? Obwohl Wladimir Putin in zahlreichen Ländern wie der Zentralafrikanischen Republik, Mali und Burkina Faso dank der Wagner-Miliz seine Fühler ausgestreckt hat, lassen konkrete Partnerschaften bei der Entwicklung von Dienstleistungen oder der Landwirtschaft auf sich warten. Denn in der Praxis bleibt Russland ein kleiner Akteur für die Entwicklung der afrikanischen Volkswirtschaften. Die große Kluft zwischen Ankündigungen und Realität ist abgrundtief.

1% der Direktinvestitionen und 2,4% des Handels.

Die Zahlen sprechen für sich: Wie kann sich Großrussland – das mit einem BIP von nur 1779 Milliarden US-Dollar kaum mehr als Spanien hat – als privilegierter Partner eines ganzen Kontinents sehen, der über unglaubliche Reichtümer verfügt? Denn die Rollen dürfen nicht vertauscht werden: In Wirklichkeit braucht Russland Afrika und nicht umgekehrt, vor allem im Jahr 2023, in dem die russische Wirtschaft im ersten Quartal um 1,9% geschrumpft ist, was vor allem auf die Deckelung des Ölpreises zurückzuführen ist.

Lassen Sie uns weiter auf die Zahlen eingehen. Russland investiert wenig in Afrika und trägt weniger als 1% zu den ausländischen Direktinvestitionen (ADI) bei, die für den Kontinent bestimmt sind“, sagt Joseph Siegle vom ISPI (Italienisches Institut für internationale politische Studien). Dies zeigt das begrenzte Engagement Russlands gegenüber Afrika. Russlands wirtschaftliches Engagement in Afrika basiert hauptsächlich auf Handel. Allerdings ist auch dies mit nur 14 Milliarden US-Dollar bescheiden – im Vergleich zu 295 Milliarden mit der Europäischen Union, 254 Milliarden mit China und 65 Milliarden mit den Vereinigten Staaten“.

Schlimmer noch, die Gesamtzahlen des Handels zwischen unserem Kontinent und Russland sind kaum der Rede wert: Trotz der Ankündigung des ersten Afrika-Russland-Forums im Jahr 2019 kommt der Handel nicht in Schwung, da Russland nur 2,4% des Handels des Kontinents ausmacht, wobei der Handel völlig unausgewogen ist, da die russischen Exporte nach Afrika das Siebenfache der afrikanischen Exporte nach Russland betragen. Afrika exportiert nämlich fast nichts nach Russland – abgesehen von frischen Produkten und einigen Edelmetallen -, während Russland hauptsächlich Getreide und Waffen exportiert. Und das nicht an irgendjemanden: Fast alle russischen Exporte gehen nach Südafrika, Algerien oder Ägypten. Wir sind weit entfernt von dem, was uns die Medien ständig vor Augen führen: Die Völker der Sahelzone zum Beispiel, die von Gewalt durchsetzt sind und so schnell in Bamako oder Ouagadougou russische Flaggen schwenken, sind von irgendwelchen russisch-afrikanischen Partnerschaften absolut nicht betroffen. Russland ist in diesen Ländern nicht für das Wohlergehen der Menschen präsent, sondern um ihre durch Staatsstreiche entstandenen Führer an der Macht zu halten.

Afrika braucht Know-how, nicht den Kauf von Produkten.

Russland verkauft seinen Weizen daher an mehrere afrikanische Länder. Ägypten, Sudan, Nigeria, Tansania, Algerien, Kenia und Südafrika importieren allein 50% des russischen Weizens, der jedes Jahr auf den Kontinent gebracht wird. Die Länder Afrikas brauchen jedoch nicht Weizen oder Mehl, sondern landwirtschaftliche Technologien und Know-how, um die Länder in Produktions- und Verarbeitungszonen zu verwandeln. Entwicklungshilfe wird es nur auf diese Weise geben; uns zu zwingen, Fertigprodukte zu kaufen, wird unseren Ländern keine Souveränität bringen.

Das ist jedenfalls die Position einiger afrikanischer Beobachter wie Ludovic Tapsoba, stellvertretender Generalsekretär der Vereinigung ehemaliger Studenten und Praktikanten aus der ehemaligen UdSSR, der Anfang Juni ein Treffen in Ouagadougou initiierte, bei dem auf den Tisch gelegt werden sollte, was die afrikanischen Delegationen im Juli in Sotschi fordern sollten: „Afrika hat enorme Potenziale, jede Zusammenarbeit muss sich um Aktionen drehen, die für beide Seiten von Vorteil sind. Für uns geht es nicht darum, dass der burkinische Staat Russland um die Gewährung von billigerem Weizenmehl bittet, sondern darum, im Rahmen einer Partnerschaft um Technologie zu bitten, um diese landwirtschaftliche Zone wirklich in einen Ort der Produktion und des Exports von Weizen zu verwandeln.

Wir appellieren daher an die höchsten Behörden Afrikas, während dieses Forums nicht als Touristen nach Russland zu reisen. Die Politik der ausgestreckten Hand sollte in dieser multipolaren Welt vergessen werden. Man muss mit gut ausgearbeiteten Projekten dorthin gehen und auf Augenhöhe arbeiten. Man muss mit erhobenem Kopf dorthin gehen“.

Das Problem ist, dass Länder wie die Zentralafrikanische Republik, Mali oder Faso – und morgen bald auch der Tschad – in dieselbe Falle tappen: Ihre Führer nähern sich Russland an, um ihre Macht zu festigen, und bezahlen die russischen Wagner-Söldner, indem sie Lizenzen für den Abbau von Gold oder Edelhölzern ausstellen. Die Zivilbevölkerung hingegen sieht nie die Vorteile dieser sogenannten „Zusammenarbeit“ mit Moskau. Manchmal leidet sie sogar unter den Folgen, wie bei den Massakern in Moura (Mali) im März 2022 oder in Karma (Burkina Faso) im April dieses Jahres, wo die Rolle der „weißen Soldaten“ der russischen paramilitärischen Organisation kaum Zweifel aufkommen zu lassen scheint.

Was wird Sotschi 2023 bringen?

Wahrscheinlich nichts, außer ein schönes Familienfoto mit Wladimir Putin als Dirigent. Denn unsere afrikanischen Brüder dürfen sich nicht täuschen lassen: Russland wird nicht dort sein, um Wahlen in den Ländern zu fördern, die sie am dringendsten benötigen. Nein, es wird die afrikanischen Delegationen empfangen, um seine Karte auszuspielen: es denkt nur an seine eigenen Interessen. „Ich möchte betonen, dass unser Land der Zusammenarbeit mit den afrikanischen Staaten immer Priorität eingeräumt hat und auch weiterhin einräumen wird“, sagte Putin im März dieses Jahres. Unser Land ist entschlossen, den Aufbau einer strategischen Partnerschaft im vollen Sinne des Wortes mit unseren afrikanischen Freunden fortzusetzen, und wir sind bereit, gemeinsam die globale Agenda zu gestalten.“ Der russische Staatschef hat die üblichen Versprechungen gemacht: verstärkte Zusammenarbeit im Energiebereich, Verdoppelung der Quote afrikanischer Studenten an russischen Universitäten usw.

Die Naivsten werden diese Versprechungen wörtlich nehmen. Die Zyniker können sich immer noch sagen, dass – ausgehend von einem so niedrigen Niveau des realen Handels und der Direktinvestitionen – der Spielraum für weitere Fortschritte riesig und vielversprechend ist. Letztendlich ist das Einzige, was sich wenige Wochen vor dem Gipfeltreffen in Sotschi im Juli leicht vorhersagen lässt, die Flut von Artikeln in den afrikanischen Medien, die den wenigen pro-russischen Präsidenten untergeordnet sind und ihren Verbündeten verherrlichen. Doch fallen Sie nicht darauf herein: Es gibt keinen Grund für den Kreml, ein Erfolgsrezept zu ändern. In Afrika tut er nichts, sondern lässt die Menschen glauben, dass er alles tut. Und das ist ein echter Erfolg für ihn. (Amadou Coulibaly auf afrik.com)