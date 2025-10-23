Messe ENGAGEMENT WELTWEIT 2025 – Entdecken Sie Karrieremöglichkeiten in der Entwicklungszusammenarbeit!

Deutschlands einzige Messe zum Thema „Arbeiten in der Entwicklungszusammenarbeit!“ Haben Sie sich immer gefragt, welche Jobmöglichkeiten in der Entwicklungszusammenarbeit es für Sie gibt? Möchten Sie erfahren, wie Sie in der Entwicklungszusammenarbeit oder in der humanitären Hilfe einen nachhaltigen Job finden können – sowohl im Ausland als auch in Deutschland? Sind Sie auf der Suche nach Karrieren in internationalen Organisationen?
Dann ist die Fachmesse ENGAGEMENT WELTWEIT genau der richtige Ort für Sie! Knüpfen Sie persönliche Kontakte und erfahren Sie mehr über Berufsmöglichkeiten in der Entwicklungszusammenarbeit, direkt von aktiven Fachkräften und Ehemaligen der Branche.
Fachmesse ENGAGEMENT WELTWEIT 2025:
Termin: Samstag, 22. November 2025, 10:00 – 17:00 Uhr
Veranstaltungsort: RHEIN SIEG FORUM, Bachstr. 1, 53721 Siegburg
Die Fachmesse ENGAGEMENT WELTWEIT wird vom AKLHÜ e.V. – Netzwerk und Fachstelle für internationale Personelle Zusammenarbeit organisiert und ist die einzige Fachmesse für Jobs in der Entwicklungszusammenarbeit in Deutschland.
Die Messe richtet sich an berufserfahrene Fach- und Führungskräfte, Hochschulabsolvent*innen und Berufseinsteiger*innen, die ihre Karrieremöglichkeiten in der Entwicklungszusammenarbeit entdecken möchten. Auf dem Stellenmarkt finden Sie bereits viele Jobangebote von Organisationen, die auf der ENGAGEMENT WELTWEIT 2025 vertreten sein werden. Freuen Sie sich auf zahlreiche NGOs, die mit Partner*innen unter anderem in Afrika, Asien und Lateinamerika zusammenarbeiten.
Anmeldung & Infos: