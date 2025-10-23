Eswatini: Aus USA ausgewiesener Kubaner protestiert mit Hungerstreik gegen seine willkürliche Inhaftierung

Symbolbild

In Eswatini hat Roberto Mosquera del Peral einen Hungerstreik begonnen, um gegen seine Inhaftierung in dem Land zu protestieren, in das er im Juli von den Vereinigten Staaten abgeschoben wurde. Der Fall entfacht die Debatte über amerikanische Abschiebungen in Drittländer in Afrika neu.

Ein Häftling ohne Anklage – im Hungerstreik Seit über einer Woche befindet sich ein kubanischer Staatsbürger, der von den USA ausgewiesen wurde, in einem Hochsicherheitsgefängnis in Eswatini im Hungerstreik. Sein Name: Roberto Mosquera del Peral. Seit mehr als drei Monaten wird er ohne Anklage und ohne Zugang zu einem Anwalt festgehalten – und ist zum Symbol eines umstrittenen US-Abschiebeprogramms in afrikanische Drittländer geworden.

Nach Angaben seiner US-Anwältin Alma David wurde Mosquera im Juli im Rahmen eines bilateralen Abkommens zwischen Washington und dem Königreich Eswatini dorthin überstellt. Er wird im Matsapha Correctional Centre nahe Mbabane, der Verwaltungshauptstadt, festgehalten.

„Mein Mandant wird willkürlich inhaftiert, und sein Leben ist nun in Gefahr. Er hat in Eswatini kein Verbrechen begangen und wurde nicht einmal offiziell angeklagt“, erklärte David. Sie forderte dringend medizinische Versorgung und den Zugang zu einem örtlichen Anwalt.

Mehreren übereinstimmenden Quellen zufolge verweigert Mosquera seit dem 14. Oktober die Nahrungsaufnahme, um gegen seine rechtswidrige Haft und die „unmenschlichen Haftbedingungen“ zu protestieren.

Ein intransparentes und umstrittenes Abschiebeprogramm Roberto Mosquera gehört zu einer Gruppe von fünf Männern, die im Juli 2025 aus den Vereinigten Staaten abgeschoben wurden – ihre Herkunftsländer: Kuba, Jamaika, Laos, Vietnam und Jemen. Sie wurden im Rahmen eines Programms abgeschoben, das es US-Behörden erlaubt, Migranten oder ehemalige Häftlinge in Drittländer zu überstellen, die sich bereit erklären, sie aufzunehmen – häufig gegen finanzielle Entschädigungen.

Laut Human Rights Watch (HRW) hat Washington 5,1 Millionen US-Dollar an Eswatini gezahlt, um bis zu 160 abgeschobene Personen aufzunehmen, und 7,5 Millionen US-Dollar an Ruanda für 250 weitere. HRW bezeichnet diese Abkommen als „geheim, völkerrechtswidrig und ein Risiko für willkürliche Haft und Misshandlungen“.

Vergessene Häftlinge in einem Hochsicherheitsgefängnis Von den fünf Männern, die nach Eswatini abgeschoben wurden, wurde nur der jamaikanische Staatsbürger im September repatriiert. Die vier anderen, darunter Mosquera, sitzen weiterhin in Matsapha ein.

Anwälte und Menschenrechtsorganisationen haben Klage gegen ihre anhaltende Haft ohne Anklage eingereicht und ihre Freilassung gefordert. Doch in dem absolut regierten Königreich, dessen Justizsystem regelmäßig wegen mangelnder Unabhängigkeit kritisiert wird, ziehen sich die Verfahren hin.

„Es gibt keine rechtliche Grundlage für ihre verlängerte Inhaftierung“, so ein lokaler Anwalt anonym. „Sie fallen nicht unter das nationale Strafrecht und haben keine Straftat auf dem Territorium begangen.“

Die US-Behörden rechtfertigen die Überstellungen mit der Gefährlichkeit der Betroffenen – einige seien wegen schwerer Verbrechen wie Mord oder Vergewaltigung verurteilt worden. Doch die Verteidigung von Mosquera widerspricht: „Sie haben ihre Strafe in den USA bereits verbüßt. Sie erneut ohne Verfahren festzuhalten, bedeutet eine doppelte Bestrafung“, betont Alma David.

Forderungen nach Transparenz und Menschenrechten Kritik an der Intransparenz der bilateralen Abkommen zwischen Washington und afrikanischen Staaten nimmt zu. „Dass mein Mandant zu einem Hungerstreik greifen musste, zeigt die Dringlichkeit der Lage“, sagte Alma David. „Die Regierungen der USA und Eswatinis müssen die menschlichen Folgen ihrer geheimen Abmachungen verantworten.“

Human Rights Watch, Amnesty International und mehrere lokale NGOs fordern die Offenlegung der Abschiebeabkommen, die sofortige Freilassung aller nicht angeklagten Häftlinge und eine unabhängige internationale Untersuchung der Haftbedingungen.

Der Fall Mosquera könnte sich zu einem diplomatischen Prüfstein für Washington und Mbabane entwickeln: Die USA versuchen, ihre harte Migrationspolitik mit Sicherheitsinteressen zu rechtfertigen, während das autoritär regierte Königreich Eswatini durch den Fall international unter Druck gerät.

Unterdessen setzt Roberto Mosquera seinen Hungerstreik in seiner Zelle im Gefängnis von Matsapha fort. Sein Gesundheitszustand verschlechtert sich zusehends – und das Schweigen der Behörden nährt die wachsenden Zweifel an der wahren Natur dieses Abschiebeprogramms. (Quelle: afrik.com)