Migranten aus dem Tschad sterben in Mexiko auf dem Weg in die USA

Viele ertrinken auf der riskanten Flussroute

Der amerikanische Traum wurde für mehrere Migranten aus dem Tschad zum Albtraum, da sie auf ihrer gefährlichen Reise in die USA ums Leben kamen. Die jungen Männer, die in einem Fluss in Mexiko ertrunken waren, waren auf der Flucht vor der Armut und Unsicherheit in ihrem Heimatland und auf der Suche nach einer besseren Zukunft.

Laut dem Vorsitzenden der US-amerikanischen Organisation Demokratie und Menschenrechte für Afrika (DDHA), die afrikanische Migranten bei ihren Asylanträgen unterstützt, nimmt die Zahl der Tschader, die die mexikanische Route in die USA nehmen, stetig zu. Allein in Indianapolis hat sich ihre Bevölkerungszahl in den letzten Monaten fast verdoppelt.

Eine Reise mit vielen Hindernissen

Ihre Reise ist alles andere als einfach. Während das Flugzeug anfangs eine einfachere Option darstellt, entscheiden sich die meisten für eine gefährlichere Route auf dem Landweg. Nach einer ersten Route über die Türkei und Nicaragua nehmen sie nun eine Route von Kamerun über Spanien nach Nicaragua.

Der Rest der Strecke erweist sich als besonders schwierig: Sie müssen Mexiko durchqueren, um die Grenze zu den USA zu erreichen. Sie haben nun zwei Möglichkeiten: den sichereren, aber teuren Landweg oder die kürzere und billigere, aber viel riskantere Flussroute, auf der Ertrinken keine Seltenheit ist.

Die Hoffnung auf ein besseres Leben trotz der Strapazen

Auch Dehydrierung lauert den Migranten auf ihrem Weg auf. Ein junger Tschader wurde in der Nähe der amerikanisch-mexikanischen Grenze leblos in der Wüste aufgefunden. Trotz der Gefahren und Strapazen setzen diese Migranten ihre Suche nach einem besseren Leben in den Vereinigten Staaten fort.

Sobald sie ihr Ziel erreicht haben, beginnen sie einen neuen Kampf: den um politisches Asyl, ein langer und beschwerlicher Prozess. (Quelle: afrik.com)