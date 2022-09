Senegal: Panafrikanisches Konzert für die Begrenzung der Präsidentenamtszeiten verboten

In einer am Freitagabend veröffentlichten Verfügung verbot der Präfekt von Dakar, Mor Talla Tine, die Veranstaltung eines panafrikanischen Konzerts für die Begrenzung der Präsidentenamtszeit auf zwei Mandate in Afrika, das am Samstag in einem Hotel in Dakar stattfinden sollte. Das Konzert, das von zivilgesellschaftlichen Organisationen im Rahmen einer Bürgerkampagne zur Sensibilisierung für die Begrenzung der Amtszeit der Präsidenten initiiert wurde, sollte von elf afrikanischen Künstlern aus sieben Ländern aufgeführt werden.

„Der gewählte Veranstaltungsort bietet nicht alle Sicherheitsgarantien für eine Veranstaltung dieser Größenordnung, an der ein Dutzend Künstler und Hunderte von Zuschauern teilnehmen werden“, begründete der Präfekt von Dakar in seiner Mitteilung an die Organisatoren.

Eine unverständliche Entscheidung für die Organisatoren. „Mit großem Bedauern geben wir die Absage des Konzerts bekannt“, sagte Marc Ona Essangui, Präsident der Organisation „Tournons la page“, einer der Initiatoren des Spektakels, am Samstag.

„Nach Benin und Botswana, wo die Kampagne ein großer Erfolg war, bedauern wir, dass der Senegal die Herausforderung nicht angenommen hat“, bedauerte Alioune Tine vom Think Tank „Afrikajom Center“, einer weiteren Organisation unter den Initiatoren.

„Wir haben ähnliche Initiativen in Benin in Anwesenheit von Präsident Patrice Talon und in Botswana mit Unterstützung von Präsident Mokgweetsi Masisi durchgeführt. Wir sind also überrascht“, sagte er in seiner Erklärung an die Medien.

„Es ist wirklich eine große Enttäuschung. Wir haben uns entschieden, in den Senegal zu kommen, um dieses Konzert zu organisieren, weil der Senegal eine große Tradition und eine demokratische Referenz in Afrika ist. Wir sind natürlich völlig überrascht von dieser Entscheidung, die uns ratlos zurücklässt“, betonte David Dosseh, ein weiteres Mitglied des Think Tanks.

„Unsere Kampagne endet hier nicht. In den kommenden Wochen werden die Künstler das Musikvideo des offiziellen Liedes der Bürgerkampagne für die Begrenzung der Amtszeit veröffentlichen“, versprach Ona Essangui. (Quelle: aacom.tr)