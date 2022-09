Nationalpark-Serie auf Netflix mit Barack Obama: „Ein Glücksfall für Gabun“

„Unsere wunderbaren Nationalparks“ (Our great national parks), eine fünfteilige Doku-Serie über die schönsten Nationalparks der Erde, wird seit einigen Monaten auf der Video-Streaming-Plattform Netflix ausgestrahlt. Mit dem ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama als Erzähler führt die Doku-Serie in die schönsten Nationalparks der Erde. In atemberaubenden und spannenden Bildern offenbaren sich die geschützte Natur und ihre Bewohner:innen.

In den ersten Minuten der ersten Episode – „Welt der Wunder“ – dieser außergewöhnlichen Doku-Serie geht es um den Loango-Nationalpark in Gabun, der in der Provinz Ogooué-Maritime liegt und an den Atlantischen Ozean grenzt. Er ist einer der 13 Nationalparks des Landes und umfasst die Iguéla-Lagune, eine der wenigen Lagunen in Zentralafrika, die vollständig in einem Schutzgebiet liegen. Diese Nationalparks wurden 2002 von Ex-Präsident Omar Bongo Ondimba eingerichtet und ab 2009 von Ali Bongo Ondimba erweitert.

Hier sieht man Büffel, Pinselohrschweine, Elefanten am Strand, Lederschildkröten, Buckelwale und Flusspferde, die sich tagsüber im Süßwasser tummeln und abends in den Atlantikwellen „surfen“ – ein einmaliges Schauspiel, das es nirgendwo sonst auf der Erde gibt.

„Für Gabun ist diese Netflix-Serie, die von Barack Obamas prestigeträchtiger Stimme begleitet wird, ein Glücksfall, der es ermöglicht, Gabun als eines der schönsten grünen Reiseziele der Welt zu präsentieren, das jedoch noch zu wenig bekannt ist“, heißt es aus dem Tourismusministerium, das gerade bemüht ist, das Land weltweit als Reiseziel zu präsentieren und weitläufig zu vermarkten.

Gabun, das sich die Entwicklung eines hochwertigen, naturfreundlichen grünen Tourismus auf die Fahnen geschrieben hat, ist eines der Länder der Welt, das die größten Anstrengungen unternimmt, um seine außergewöhnliche biologische Vielfalt zu schützen.

Unbedingt sehenswert!

HIER der offizielle Trailer der Serie.