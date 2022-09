Meinung: Emmanuel Macrons falsches Einfallstor in Afrika

Der französische Staatschef Emmanuel Macron hat die Diplomaten Frankreichs aufgefordert, in sozialen Netzwerken schneller zu reagieren, um, wie er sagte, den Angriffen, die Frankreich in Richtung der öffentlichen Meinung, insbesondere in Afrika, erfährt, besser entgegenzuwirken.

In einer Rede, die er am 1. September 2022, vor den im Elysée-Palast versammelten französischen Botschaftern hielt, stellte Emmanuel Macron fest, dass „unser Land oft angegriffen wird, und es wird in der öffentlichen Meinung angegriffen, durch soziale Netzwerke und Manipulationen“. Macron nannte namentlich den afrikanischen Kontinent, wo „der Diskurs russisch, chinesisch oder türkisch“ sei, „Frankreich ein Land sei, das Neokolonialisierung betreibe und seine Armee auf dort aufstelle“ und forderte zum Gegenschlag auf.

Diese Erwiderung, so argumentiert er, „erfolgt zunächst durch eine echte partnerschaftliche Politik“. Der französische Präsident ist der Ansicht, dass wir „kollektiv viel reaktiver sein müssen, viel mobilisierter in den sozialen Netzwerken …, ohne Propaganda zu machen“. Seiner Meinung nach geht es darum, „antifranzösischer Propaganda entgegenzutreten“, „verlogene Diskurse und falsche Informationen zu bekämpfen und die Realität unseres Handelns zu verteidigen“.

Für Emmanuel Macron „erduldet Frankreich heute zu viel und tut nicht genug“. Ausgehend davon fordert er, „eine Strategie des Einflusses und der Ausstrahlung Frankreichs anzunehmen“, indem er dazu auffordert, „das Netzwerk „France Médias Monde“ besser zu nutzen“. Im Klartext: Macron setzt auf Kommunikation, um das angeschlagene französische Image auf dem Kontinent wieder aufzupolieren.

Die antifranzösische Stimmung wird weiter wachsen, wenn …

In diesem Sinne ist es tatsächlich so, dass es heute um Kommunikation und Medienschlachten geht. Es sollte jedoch verstanden werden, dass nur eine gesunde und ehrliche Medienschlacht Frankreich helfen könnte, seinen alten Glanz auf dem Kontinent wiederzuerlangen. Und genau damit sollten die umworbenen Journalisten beginnen. RFI und France 24 sollten damit beginnen, den französischen Präsidenten zu orientieren, der völlig auf dem falschen Weg ist. Und sie sollten als Medienfrauen und -männer dem französischen Staatschef helfen, die Augen weiter zu öffnen, um der Realität ins Auge zu sehen.

Denn wenn man weiterhin eine monarchische Machtübergabe im Tschad befürwortet und einen Militärputsch in Mali verbietet, wenn man die Machtübernahme durch das Militär verurteilen muss, obwohl Frankreich jahrelang Blaise Compaoré an der Spitze von Burkina Faso gecoacht hat, dann wird die antifranzösische Stimmung nur noch stärker werden. Ja, Herr Macron, es bedarf Kommunikation, um dem russischen, türkischen oder chinesischen Durchbruch auf dem Kontinent entgegenzuwirken. Aber man muss verstehen, und das ist offensichtlich, dass, wenn sich die Afrikaner heute mehr in Richtung dieser Länder bewegen, es sicherlich eine Gegenleistung gibt, die ihnen gelegen kommt.

Schöne Worte reichen nicht mehr aus

Was ist diese Gegenleistung? Was kann die Türkei in Afrika tun, was Frankreich nicht tun kann? Dazu braucht es erstmal guten Willen. Ein gesunder Wille, ohne List und vor allem Wortspiele – wofür Macron als wahrer Meister bekannt ist. Es bedarf konkreter Taten, die auf wahren Grundlagen beruhen. Wie bringt man afrikanischen Armeen bei, ihre Bevölkerung zu verteidigen?? Wie schafft man es, dass der afrikanische Kakao- oder Baumwollproduzent genauso wohlhabend ist wie der französische Schokoladen- oder Textilhersteller?

Kurz gesagt: Wie kann man sich Afrika gegenüber erkenntlich zeigen, das immer geholfen hat, mit seinen Sklaven, die auf den Plantagen hart gearbeitet haben, um dem Westen zu helfen, sich zu entwickeln. Afrika, das dem Westen während der Kolonialzeit geholfen hat und dies auch heute noch tut, mit seinen Bodenschätzen. Um dies zu erreichen, Herr Präsident, reichen schöne Worte nicht mehr aus. Denn nicht mit schönen Worten haben die anderen „diskursführenden“ Länder die Afrikaner überzeugt. Es ist nicht so, dass diese Länder Frankreich vom Kontinent stoßen, indem sie in den sozialen Netzwerken aktiv sind.

(Abubakr Diallo, afrik.com)