Neue Gesichter unter den Persönlichkeiten in der Liste der „100 einflussreichsten Afrikaner:innen“ 2022

Fünf Staatsoberhäupter stehen auf der Liste, darunter Präsident Ruto aus Kenia. Und ein ehemaliges Staatsoberhaupt (Präsident Obasanjo) und ein Präsidentschaftskandidat (Peter Obi) ebenfalls. 27 afrikanische Nationalitäten sind vertreten; Nigeria dominiert die Liste mit 28 Einträgen, gefolgt von Südafrika (11), Kenia (9), Ghana (5) und Kamerun (5); die Liste umfasst 62 Männer und 38 Frauen.

In der Liste der 100 einflussreichsten Afrikaner des Magazins NewAfrican stehen die kreativen Talente Afrikas erneut an vorderster Stelle. Die Liste feiert die Leistungen der 100 Afrikaner, deren Leben und Werk einen großen Einfluss auf den Kontinent und im Ausland haben.

Die jährliche Liste, die in der Jahresendausgabe (Dezember/Januar) der ältesten panafrikanischen und weltweit meistgelesenen englischsprachigen Zeitschrift erscheint, wird mit großer Spannung erwartet und ist Gegenstand lebhafter Diskussionen unter den Lesern des Magazins in Afrika, Amerika, Asien und Europa.

Die Aufnahme in die jährliche Liste von New African gilt als ultimatives Zeichen für Erfolg in Afrika. Obwohl die Liste Namen enthält, die schon einmal aufgetaucht sind, stellt Chefredakteur Anver Versi fest, dass die Beibehaltung „eine Hommage an ihre Fähigkeit ist, an der Spitze zu bleiben, da sie sich Jahr für Jahr nicht auf ihren Lorbeeren ausruhen, sondern mit neuem Elan fortfahren, mehr für mehr Menschen in mehr Bereichen zu tun“. Und eine neue Generation von Preisträgern hält zum ersten Mal Einzug in die Rangliste.

Die diesjährige Liste spiegelt, wie auch die vorherigen, die veränderten Prioritäten auf dem Kontinent wider. Während das normale Leben nach den Verwüstungen des Covid allmählich wieder Einzug hält, feiern Unternehmer, Innovatoren, Sozial- und Umweltaktivisten, Wissenschaftler, Vertreter der Zivilgesellschaft und Influencer ein Comeback auf der Rangliste.

Die talentierten Kreativen des Kontinents, Schriftsteller, Sänger, Schauspieler, Designer, Verleger, Journalisten und sogar Tiktoker dominieren mit 26 Einträgen weiterhin die Liste. Ihr Einfluss auf die Entwicklung Afrikas ist heute unbestritten.

Einige von ihnen, wie die kenianische Schauspielerin Lupita Nyong’o und der Chefredakteur der britischen Vogue Edward Enninful, sind zu internationalen Stars und Berühmtheiten geworden und sind dabei, ihre jeweiligen Branchen und die Art und Weise, wie Afrika nun international wahrgenommen wird, neu zu gestalten. Künstler wie Burna Boy dominieren nicht nur die globale Musikszene, sondern begründen die Weltmusik im Rhythmus des Afrobeats neu. Ebenso schaffen die meistverkauften afrikanischen Autoren und Designer eine einzigartige afrikanische Ästhetik, die aus der Welt nicht mehr wegzudenken ist.

Im Sportbereich gesellen sich globale Superstars wie der diesjährige Gewinner des Goldenen Balls, der Franko-Algerier Karim Benzema, zu anderen großen Sportlern wie dem Senegalesen Sadio Mane und dem Kenianer Eluid Kipchoge. Ihr Einfluss geht über den Sport hinaus, und sie sind zu Vorbildern für die Jugend des Kontinents geworden.

Der Einfluss der meisten afrikanischen Führungskräfte und Unternehmer, die auf der Liste stehen, geht ebenfalls über ihren üblichen Rahmen hinaus und hat einen regionalen und globalen Touch. Der Vorsitzende der Afreximbank, Professor Benedict Oramah, ist ein gutes Beispiel dafür, denn sein origineller Ansatz in der Finanzwelt macht das Unmögliche möglich. Viele andere beschäftigen sich mit Spitzentechnologien, insbesondere mit künstlicher Intelligenz, und natürlich ist Elon Musk nicht zufrieden mit dem, was die Erde zu bieten hat, und strebt den Mars an.

In der Rubrik der führenden Persönlichkeiten nimmt der neue Präsident Kenias, William Ruto, seinen Platz neben dem Ruander Paul Kagame – der Jahr für Jahr dabei ist – und dem Sierra Leoner Maada Bio ein, dessen mutige Entscheidung, mehr als 20 Prozent des Haushalts seines Landes für Bildung auszugeben, beispielhaft ist.

Dies sind jedoch nur einige der Personen, die in der Liste der 100 einflussreichsten Afrikaner 2022 aufgeführt sind; sie wurde als „eine sehr große Schokoladentafel voller verlockender Einzelprodukte, die man nach Herzenslust auswählen, erkunden und genießen kann“ beschrieben.

In seiner Einleitung zu der Liste schreibt Chefredakteur Anver Versi, dass neben den vielen bekannten Namen „viele andere aufgeführt sind, die fleißig und unermüdlich arbeiten, aber weit weg von den Augen der Öffentlichkeit. Einige führen tiefgreifende Veränderungen herbei, andere arbeiten in Labors, ihr Einfluss ist unauffällig und doch grundlegend für unseren Fortschritt“.

Die 100 einflussreichsten Afrikaner :innen 2022 nach Kategorien: Kreative 26, Unternehmer 21, Meinungsbildner 16, Führungspersönlichkeiten 15, Changemakers 12, Sport 10.

Nach Geschlecht: 62 Männer, 38 Frauen

Nach Ländern: Nigeria 28, Südafrika 11, Kenia 9, Kamerun 5, Ghana 5, Senegal 4, Simbabwe 4, Marokko 3, Tunesien 3, Sambia 3, Algerien 2, Elfenbeinküste 2, Äthiopien 2, Mali 2, Ruanda 2, Sierra Leone 2, Somalia 2, Uganda 2, Botswana 1, Burkina Faso 1, Burundi 1, Kongo 1, Ägypten 1, Guinea-Bissau 1, Madagaskar 1, Mosambik 1, Togo 1.

Insgesamt sind 27 Nationalitäten vertreten.

Nach Sprache: Englischsprachig 67, französischsprachig 18, Arabisch 9, Lusophon 2, Amharisch 2, Somali 2. (APO Group für New African Magazine)