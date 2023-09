Niger: Sanktionen treffen nur die Bevölkerung und Migranten – Sahel-NGO-Bündnis fordert sofortige Aufhebung

Am 26. Juli 2023 hat ein Militärputsch in Niger das bestehende Regime gestürzt. Die ECOWAS, deren Position auch von westlichen Ländern unterstützt wird, reagierte automatisch mit weitreichenden Wirtschaftssanktionen gegen Niger, so dass das Land derzeit von einem Großteil des internationalen Handels mit Waren, Geld und sogar Strom aus dem benachbarten Nigeria abgeschnitten ist. Darüber hinaus hält die ECOWAS mit Unterstützung der internationalen Gemeinschaft (allen voran Frankreich) die Drohung aufrecht, in Niger militärisch einzugreifen, um den gestürzten Präsidenten wieder einzusetzen.

In dieser Ungewissheit, in der man nicht weiß, was in den kommenden Wochen, Monaten oder Jahren mit Niger geschehen wird, erlebt Alarme Phone Sahara (APS) die Auswirkungen bereits in seiner täglichen Arbeit in Agadez, Assamaka, Bilma, Dirkou, Niamey und anderswo. „Wir verfolgen die Entwicklungen genau und machen uns Sorgen um die Migranten. Wir respektieren demokratische Werte und unterstützen keine gewaltsame Machtübernahme, lehnen jedoch die Art und Weise ab, wie die internationale Gemeinschaft damit umgeht und darauf reagiert“, schreibt die Organisation in einer Pressemitteilung.

„Wir verurteilen entschieden die Drohung militärischer Interventionen in dem Land und alle wirtschaftlichen, finanziellen und sogar Mobilitätssanktionen, die nachweislich nur Auswirkungen auf die Bevölkerung Nigers und andere Staatsangehörige dort haben. Nationale und internationale Hilfsorganisationen sowie nigrische Aktivisten und Aktivistinnen berichten bereits von Auswirkungen auf die Lebensmittelpreise und einer Bedrohung der Ernährungssicherheit.

Auch wenn wir keine gewaltsame Machtübernahme befürworten, bestehen wir dennoch darauf, auf die Stimme des Volkes zu hören, die Forderungen der Bevölkerung ernst zu nehmen und ihre Forderungen nach grundlegenden Veränderungen zu analysieren, die Ausdruck des Überdrusses an einem Regierungssystem, das zwar offiziell demokratisch ist, aber die Macht und die Forderungen des Volkes praktisch ignoriert, wahrscheinlich nur den Interessen des Westens dient (insbesondere im Kampf gegen die Einwanderung und die Unsicherheit) und Korruption und soziale Ungerechtigkeit fördert, ist.

Unter den in Niger lebenden Menschen ist die am stärksten gefährdete Gruppe die Migrantenbevölkerung, die in unsicheren, unsicheren und aufgrund der Kriegsgefahr wirklich schlimmen Verhältnissen festsitzt.

Tatsache ist, dass das Prinzip der Freizügigkeit eine der Säulen der ECOWAS-Abkommen ist, dass die Organisation aber seit einiger Zeit nicht mehr in der Lage ist, ihre Rolle als Garant dieses Rechts für ihre Bürger vollständig wahrzunehmen.

Diese Situation, die eine der Folgen des Einflusses der EU und ihrer Mitgliedsländer auf die Migrationspolitik der Länder des Südens ist, hat dazu geführt, dass Tausende von Migranten, Flüchtlingen und Asylsuchenden in Niger unter erbärmlichen Bedingungen in den Lagern der IOM und des UNHCR, in Migrantenghettos oder auf der Straße festsitzen. Diese Situation wird durch Sanktionen und Drohungen, die den Reiseverkehr zwischen Niger und seinen Nachbarländern behindern, noch verschlimmert. Es ist daher eine moralische und logische Verantwortung für die ECOWAS und die EU, sich auf humane Weise an der Suche nach dringenden und langfristigen Lösungen für diese Situation zu beteiligen.

Phone Sahara Alarm, für eine bessere und gerechtere Zukunft für die Menschen in Niger und Afrika im Allgemeinen, fordert :

– aufzuhören, die Drohung mit der Anwendung von Gewalt gegen Niger zu erheben, die nur Auswirkungen auf die psychische Gesundheit der Bevölkerung hat und Raum für Spekulationen und Verschärfung der Spannungen lässt.

– die ECOWAS auf, sich klar und unmissverständlich zur Erhaltung des Friedens zu verpflichten, indem sie das Säbelrasseln zwischen und innerhalb ihrer Länder so schnell wie möglich zum Schweigen bringt.

– die sofortige Aufhebung der von der ECOWAS und der Westafrikanischen Wirtschafts- und Währungsunion UEMOA gegen Niger verhängten Sanktionen, die direkte Auswirkungen auf die Bevölkerung haben, indem sie die Preise in die Höhe treiben und die Versorgung mit Energie und Wasser beeinträchtigen und zu einem Mangel an Nahrungsmitteln, Energie und sogar Arzneimitteln führen.

– die EU und ihre Mitgliedsstaaten auf, Sicherheitskonzepte zu überdenken und zu unterstützen, die die Souveränität der afrikanischen Staaten respektieren, anstatt die Kriegsdrohungen der ECOWAS zu unterstützen und die Präsenz ihrer eigenen Militärbasen gegen den Willen der lokalen Bevölkerung durchzusetzen.

– humanitäre Korridore für die Rückkehr von Migranten zu schaffen, die dies wünschen, Evakuierungs- und Neuansiedlungsprogramme für die seit einiger Zeit in Niger festsitzenden Menschen zu initiieren und eine menschenwürdige humanitäre Hilfe in Form von Nahrung, Unterkunft und medizinischer Versorgung für die bedürftigen Migranten und Flüchtlinge zu gewährleisten.

– alle Organisationen und Personen guten Willens, die sich für soziale Gerechtigkeit einsetzen, sollten sich über die aktuelle Situation in Niger informieren und ihren Beitrag leisten, um einen gerechten Ausgang für die Bevölkerung zu finden“.

Alarme Phone Sahara (APS) ist ein Kooperationsprojekt zwischen Vereinen, Gruppen und Einzelpersonen in der Sahel-Sahara-Region und Europa mit dem Ziel, das Leben und die Bewegungsfreiheit von Migranten und Flüchtlingen gegen repressive und oft tödliche Migrationspolitiken zu verteidigen. Die Mitglieder des Alarme Phone Sahara Netzwerks sind in Niger, Mali, Burkina Faso, Togo, Marokko, Deutschland und Österreich ansässig. Das Büro von Alarme Phone Sahara befindet sich in Agadez, Niger, einem Knotenpunkt der Migration in der Sahelzone. Außerdem gibt es in der Region ein Netzwerk von Hinweisgebern, das mit dem Büro in Agadez zusammenarbeitet. In all den Dörfern, an denen Migrant*innen vorbeikommen, wurden sogenannte „Warners“ etabliert. Sie fungieren wie eine Art Wache. Wenn Migrant*innen in Not geraten, misshandelt oder geprellt werden, dann ist APS zur Stelle, koordiniert Rettungsaktionen, dokumentiert Todesfälle und leistet Aufklärungsarbeit.