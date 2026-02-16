Nigeria versucht mit 46 neuen Kampfjets und Hubschraubern zu Ägypten und Algerien aufzuschließen

Die nigerianische Luftwaffe teilte am Freitag mit, dass sie die Beschaffung von mehr als 46 modernen Kampfjets, Kampfhubschraubern und unbemannten Luftfahrzeugen beschleunigt. Damit bekräftigte sie Beschaffungspläne, die erstmals im Juli 2025 angekündigt wurden, während Afrikas führende Militärmächte ihre Flotten modernisieren.
Die größten Volkswirtschaften Afrikas investieren zunehmend in moderne militärische Luftfahrt, da regionale Sicherheitsbedrohungen zunehmen und sich globale Verteidigungspartnerschaften vertiefen.
Während Ägypten und Algerien ihre Flotten ausbauen, drängt Nigeria nun darauf, seine eigenen Luftfähigkeiten zu modernisieren.
Der Chef des Luftwaffenstabs, Luftmarschall Sunday Kelvin Aneke, erklärte, die Beschaffung von 24 M-346-Kampfflugzeugen für Bodenangriffe, 12 AH-1Z-Viper-Kampfhubschraubern und 10 AW-109-Trekker-Hubschraubern sei Teil einer umfassenderen Strategie zur Stärkung der operativen Wirksamkeit in allen sicherheitsrelevanten Einsatzgebieten Nigerias.
Diese Aktualisierung erfolgt sieben Monate nachdem die Nigerianische Luftwaffe (NAF) während der Aircraft Engineering Conference am 17. Juli 2025 in Abuja Pläne bekannt gegeben hatte, bis Ende 2026 insgesamt 49 Luftfahrzeuge zu beschaffen.
Damals erklärten Vertreter, die Erweiterung werde die Luftschlagkraft im Kampf gegen Aufständische und andere Bedrohungen der inneren Sicherheit stärken.
Aneke sagte, strategische Gespräche mit den Vereinigten Staaten, Italien und der Türkei kämen gut voran, und äußerte sich zuversichtlich, dass die Auslieferungen innerhalb des vorgesehenen Zeitrahmens erfolgen würden.
„Wir danken Präsident Tinubu für seine unerschütterliche Unterstützung der nationalen Sicherheit, wie sie sich in seinem bilateralen Engagement mit der Regierung der Republik Türkei im Bereich der Verteidigungsausrüstung zeigt“, sagte Aneke bei der Einweihung neuer Einrichtungen auf dem NAF-Stützpunkt Kaduna.
Afrikas Luftmacht-Gefälle
Der Ausbau der nigerianischen Flotte erfolgt vor dem Hintergrund umfassender Modernisierungen der Luftstreitkräfte auf dem gesamten Kontinent, wo militärische Luftfahrtfähigkeiten zunehmend den strategischen Einfluss bestimmen.
Ägypten bleibt gemessen an der Größe die stärkste Luftwaffe Afrikas und betreibt nach Schätzungen der Rüstungsindustrie mehr als 1.000 Luftfahrzeuge, darunter F-16, Rafale-Jets und MiG-29-Plattformen.
Algerien, einer der höchsten Militärausgeber des Kontinents, setzt moderne Sukhoi-Su-30-Kampfjets ein und hat in den vergangenen Jahren die Verteidigungszusammenarbeit mit Russland vertieft, wodurch sowohl seine Schlagkraft als auch seine Luftverteidigungssysteme gestärkt wurden.
Verschiedene Verteidigungsrankings stufen Nigeria bei der gesamten Luftkampffähigkeit in Subsahara-Afrika konstant auf Platz drei ein – hinter Ägypten und Algerien –, allerdings mit einer deutlich kleineren Flottengröße und geringeren Verteidigungsausgaben im Vergleich zu den nordafrikanischen Mächten.
Im Gegensatz zu Kairo und Algier, deren Flotten auf konventionelle Abschreckung und regionale Machtprojektion ausgelegt sind, konzentrierte sich Nigerias Luftwaffe historisch vor allem auf Aufstandsbekämpfung, Anti-Banditen-Operationen und Einsätze zur inneren Sicherheit.
Verteidigungsanalysten zufolge deutet die geplante Beschaffung der M-346-Jets – die häufig für fortgeschrittene Ausbildung und leichte Kampfeinsätze genutzt werden – eher auf einen Vorstoß zur Verbesserung der Zielgenauigkeit und der Pilotenausbildung hin als auf ein unmittelbares Gleichziehen mit den schwergewichtigen Flotten Nordafrikas.
Von der Beschaffung zur Einsatzbereitschaft
Neben der Anschaffung neuer Systeme investiert die Luftwaffe auch in Infrastruktur und Pilotenausbildung. Aneke weihte neue Unterkünfte für Flugschüler in Kaduna ein und bezeichnete die Einrichtungen als wesentlich für die Vorbereitung der Besatzungen auf moderne Plattformen.
„Meine Mission hier dreht sich nicht nur um Gebäude, sondern um die Umsetzung meiner Führungsidee, eine hoch motivierte, professionelle und jederzeit einsatzbereite Streitkraft aufzubauen und zu erhalten“, sagte er.
Separat forderte der Chef des Verteidigungsstabs, General Olufemi Oluyede, die Truppen im Bundesstaat Bayelsa auf, beim Schutz der Öl- und Gasinfrastruktur Professionalität zu wahren, und unterstrich damit die wirtschaftliche Bedeutung der nationalen Sicherheit.
Analysten warnen, dass der Kauf von Flugzeugen allein keine Überlegenheit garantiert, und verweisen stattdessen auf Wartung, Logistik und die Einsatzbereitschaft der Piloten.
Sollten die Auslieferungen 2026 erfolgen, würde das Modernisierungsprogramm eine der bedeutendsten Erweiterungen der Luftstreitkräfte in Westafrika in den vergangenen Jahren markieren – auch wenn der Abstand zu Ägypten und Algerien weiterhin groß bliebe. (Quelle: Businessinsider Africa)