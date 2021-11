Omikron-Variante: Marokko beschließt, ALLE Direktflüge in das Königreich auszusetzen

Alle Direktflüge von Passagieren in das Königreich Marokko werden ab Montag, den 29. November 2021 um 23.59 Uhr für zwei Wochen ausgesetzt. Dies gab der interministerielle Ausschuss für die Überwachung des Covid soeben bekannt.

„Aufgrund der schnellen Ausbreitung der neuen Variante des Covid-19-Virus – Omikron (B.1.1.529), insbesondere in Europa und Afrika, und um die von Marokko im Kampf gegen die Pandemie erzielten Erfolge zu bewahren und die Gesundheit der Bürger zu schützen, wurde beschlossen, alle direkten Passagierflüge in das Königreich Marokko für eine Dauer von zwei Wochen ab Montag, den 29. November 2021 um 23.59 Uhr auszusetzen“, erklärte das Komitee in einer Pressemitteilung.

Laut derselben Quelle wird die Situation regelmäßig bewertet, um die erforderlichen Maßnahmen gegebenenfalls anzupassen. (Quelle: lematin.ma)