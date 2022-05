Ostafrikanische Gemeinschaft ruft zu engerer Zusammenarbeit mit China auf

Die Ostafrikanische Gemeinschaft (EAC: East African Community) begrüße Investoren aus China, um verschiedene Projekte in der Region mit einer Bevölkerung von etwa 300 Millionen Menschen zu implementieren, sagte Peter Mathuki, Generalsekretär der EAC, kürzlich in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Xinhua.

„Wir begrüßen es, dass Investoren aus China zu uns kommen und mit uns in Ostafrika zusammenarbeiten, damit wir diesen Teil Afrikas sowohl zum Wohlergehen und Wohlstand der Menschen als auch zum Wohlstand Chinas entwickeln können“, sagte Mathuki und fügte hinzu, dass China und Ostafrika in vielen Bereichen zusammenarbeiten müssten, um sicherzustellen, dass ihre Volkswirtschaften von der Zusammenarbeit prosperieren.

China sei eines der fortschrittlichsten Länder, das versucht habe, Partnerschaften mit ostafrikanischen Ländern in so vielen Bereichen einzugehen, und China unterstütze Infrastrukturprogramme in ostafrikanischen Ländern weitgehend durch Zuschüsse, Finanzierungsmechanismen oder technische Hilfe, sagte er.

„Die Gürtel-und-Straße-Initiative zielt darauf ab, sicherzustellen, dass man mit der Entwicklung der Infrastruktur auch den Handel ausbaut und die Handelsrouten auf fortschrittlichere Weise sichert und die Länder voneinander sehr abhängig macht“, sagte Mathuki und fügte hinzu, dass die Initiative nicht nur die Infrastruktur in Ostafrika verbessere, sondern auch das Handelsvolumen erhöhe.

Mathuki versprach auch volle Unterstützung für die Globale Entwicklungsinitiative (GDI: Global Development Initiative), die von China im vergangenen Jahr auf der UN-Generalversammlung vorgeschlagen wurde, und sagte, dass die GDI die globalen Wirtschaftspartnerschaften fördern solle.

„Der Vorschlag ist sehr wichtig, weil er sich mit Armutsbekämpfung, Ernährungssicherheit und der Reaktion auf COVID-19 befasst, also mit Themen, die die Herzen der Menschen in Ostafrika berühren“, erklärte er gegenüber Xinhua.

„Wir sind bereit, mit China zusammenzuarbeiten, und wir ermutigen weitere Länder und internationale Partner, sich der Globalen Entwicklungsinitiative anzuschließen, um davon profitieren zu können“, sagte Mathuki.

In Bezug auf den Schritt der chinesischen Regierung, einen Sondergesandten für die Angelegenheiten bezüglich Horn von Afrika zu ernennen, sagte Mathuki: „Wir begrüßen diesen Vorschlag, denn wo Frieden herrscht, gibt es ein Versprechen für Entwicklung“, und fügte hinzu, dass das Horn von Afrika, sobald es friedlich bleibe, potenziell ein wirtschaftliches Zentrum für diesen Kontinent werden könne.

Mathuki forderte auch die regionalen Wirtschaftsgemeinschaften (RECs: Regional Economic Communities) in Afrika auf, sich auf die Afrikanische Kontinentale Freihandelszone (AfCFTA: African Continental Free Trade Area) vorzubereiten und von ihr zu profitieren, was einen Markt mit 1,3 Milliarden Menschen und einem gemeinsamen BIP von etwa 3,4 Billionen US-Dollar schaffen werde.

„In Bezug auf die Wirtschaft bleibt Ostafrika sehr stark, und die EAC wird bei der Stärkung der AfCFTA eine sehr große Rolle spielen“, sagte er.

Die ostafrikanischen Länder sollten sich der AfCFTA als Team anschließen und Investoren aus China dazu drängen, in Afrika zu investieren und den riesigen AfCFTA-Markt zu gewinnen, so Mathuki.

Die EAC besteht aus Burundi, der Demokratischen Republik Kongo, Kenia, Ruanda, Südsudan, Tansania und Uganda. (Quelle: Xinhua)