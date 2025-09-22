Palästina, ein Staat, der bereits von 52 der 54 afrikanischen Länder anerkannt ist

Während das Vereinigte Königreich, Australien und Kanada am Sonntag offiziell den Staat Palästina anerkannt haben und weitere westliche Länder – darunter Frankreich – dies am 22. September tun werden, haben bereits 52 der 54 Länder des afrikanischen Kontinents diese symbolische Erklärung abgegeben, die meisten von ihnen unmittelbar nach der offiziellen Ausrufung dieses Staates vor 37 Jahren. Zwei Ausnahmen gibt es noch auf dem Kontinent: Kamerun und Eritrea, berichtet RFI.
Am 15. November 1988 war es in Algier, dass Jassir Arafat, der Führer der Palästinensischen Befreiungsorganisation, die Unabhängigkeit des palästinensischen Staates in einer von dem Dichter Mahmud Darwisch verfassten Erklärung ausrief. Algerien wurde damit das erste Land der Welt, das diesen Staat anerkannte.
Als Beweis einer seit der Teilung von 1947 bestehenden Solidarität schlossen sich auch die Maghreb-Staaten an: Marokko, Tunesien und Mauretanien gehörten zu dieser ersten Gruppe von vierzehn Staaten – ebenso wie die Arabische Demokratische Republik Sahara (RASD) für die Westsahara.
In den darauffolgenden Wochen erkannten 75 Länder den palästinensischen Staat an. Die Mehrheit von ihnen waren afrikanische Staaten, darunter der Sudan, Ägypten, Nigeria, Burkina Faso, Senegal und Guinea. Diese erst kürzlich von Kolonialmächten befreiten Staaten identifizierten den palästinensischen Kampf mit ihrem eigenen. Das hinderte sie jedoch nicht daran, in den meisten Fällen diplomatische Beziehungen zu Israel zu unterhalten.
Eine der ersten Entscheidungen Mandelas
Für Südafrika sollte es bis zum Ende der Apartheid und bis zum Machtantritt von Nelson Mandela dauern, bis auch Pretoria am 15. Februar 1995 diesen Schritt vollzog. Es war eine der ersten Maßnahmen des südafrikanischen Präsidenten. Dreißig Jahre später erklärte der südafrikanische Außenminister letzten Monat bei den Vereinten Nationen: „Alle Staaten müssen dringend den Staat Palästina anerkennen“, und begrüßte die Anerkennung durch Frankreich. Für Ronald Lamola handelt es sich um einen „wichtigen Schritt hin zur Umsetzung einer Zweistaatenlösung“, berichtet unser Korrespondent in Johannesburg, Valentin Hughes.
In den südafrikanischen Aktivisten- und Universitätskreisen ist der Ton bisweilen noch kritischer. Ein Kolumnist spricht beispielsweise von einem „europäischen Gewissen“, das „endlich erwacht“. Im vergangenen Jahr bezeichnete der ehemalige Leiter der staatlichen Medien die westlichen Länder als „Komplizen des Völkermords“ und sprach von einer neuen Weltordnung, die sich durch eine stärkere Solidarität zwischen den Ländern des globalen Südens auszeichne.
Heute gibt es nur noch zwei Länder auf dem Kontinent, die eine enge sicherheitspolitische Zusammenarbeit mit Israel pflegen und den Staat Palästina nicht anerkennen: Kamerun und Eritrea.