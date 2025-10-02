Präsidentschaftswahl in Kamerun: Opposition versucht, die endlose Herrschaft von Paul Biya zu brechen

Symbolbild, KI-generiert

In Kamerun kündigt sich die Präsidentschaftswahl vom 12. Oktober als neuer Test für ein Land an, das seit 43 Jahren von Paul Biya regiert wird. Mit 92 Jahren strebt das Staatsoberhaupt eine achte Amtszeit an, während die noch immer gespaltene Opposition versucht, sich zu organisieren, um eine echte Alternative darzustellen.

Die offizielle Wahlkampagne begann am 27. September und löste damit ein Rennen gegen die Zeit bis zum Urnengang am 12. Oktober 2025 aus. In den Straßen von Jaunde wie auch in Douala dominieren Plakate mit dem Bild von Paul Biya den öffentlichen Raum. Mit seinen 92 Jahren, seit über vier Jahrzehnten an der Macht, bewirbt er sich um eine achte Amtszeit. Ein Umstand, der den Diskurs der Opposition befeuert, die entschlossen ist, eine Regierungsdauer anzuprangern, die sie als unvereinbar mit einem demokratischen Machtwechsel ansieht.

Zusammenschlüsse und Neuordnungen in der Opposition

Zwölf Kandidaten stehen auf dem Stimmzettel, darunter elf aus den Reihen der Opposition. Doch mangels Einigkeit um eine gemeinsame Führungspersönlichkeit ist das Anti-Biya-Lager zersplittert. In den vergangenen Tagen sind jedoch erste Zeichen einer Annäherung sichtbar geworden: Akere Muna (Partei Univers) und Ateki Caxton (Liberale Allianzpartei) haben ihre Kandidaturen zurückgezogen, um Bello Bouba Maïgari von der UNDP zu unterstützen – ein ehemaliger Minister und mit 78 Jahren eine erfahrene politische Persönlichkeit. Diese Strategie zielt darauf ab, dem noch zerstreuten Oppositionslager mehr Gewicht zu verleihen. Andere Stimmen, wie die des Universitätsprofessors Michel Oyane, rufen dazu auf, die Koalitionsbildung weiterzuführen, um gegenüber dem Machtapparat der RDPC, der Regierungspartei, eine Chance zu haben.

Die Herausforderung eines glaubwürdigen Machtwechsels

Für viele Kameruner wird die Präsidentschaftswahl 2025 als demokratischer Test wahrgenommen. Paul Biya, bereits Rekordhalter in puncto Amtszeit auf dem Kontinent mit 43 Jahren an der Spitze des Staates, verkörpert die Kontinuität eines Systems, das allen Versuchen des Wandels bisher standgehalten hat. Doch die Abnutzung der Macht, kombiniert mit der Krise in den anglophonen Regionen und einer Jugend, die nach einer Zukunftsperspektive sucht, verleihen der Wahl ein Klima hoher sozialer Erwartungen.

Kandidaten wie Cabral Libii, 45 Jahre alt, treten als Gesicht des Neuanfangs auf. Seine erste Wahlkampfveranstaltung in Jaunde, auch wenn nur spärlich besucht, wurde als Signal verstanden: Die Opposition will das Feld nicht kampflos dem Apparat überlassen – selbst angesichts administrativer Hürden.

Eine Wahl unter Beobachtung

Frühere Urnengänge waren häufig von Betrugsvorwürfen und dem Vorwurf der Voreingenommenheit der Wahlbehörden überschattet, die regelmäßig der Nähe zum Regierungslager beschuldigt werden. Die Abschaffung der Amtszeitbegrenzung im Jahr 2008 ist noch immer im Gedächtnis präsent – als Wendepunkt, der den Weg für eine Herrschaft ohne absehbares Ende geöffnet hat.

Wenige Tage vor der Wahl bleibt die große Frage: Wird es der Opposition gelingen, sich ausreichend zu vereinen, um die Ablehnung der langen Regierungszeit Biyas in eine echte Wahldynamik zu verwandeln? Oder erleben wir ein weiteres Kapitel einer bereits über vierzig Jahre währenden Macht? (Quelle: afrik.com)