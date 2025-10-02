DR Kongo: Todesurteil gegen Ex-Präsident Joseph Kabila – Anhänger prangern eine „Diktatur“ an

Die Entscheidung des Hohen Militärgerichts, den ehemaligen kongolesischen Präsidenten Joseph Kabila zum Tode zu verurteilen, hat eine politische Schockwelle in der Demokratischen Republik Kongo (DRK) ausgelöst. Im Lager des Ex-Staatschefs schwanken die Reaktionen zwischen Wut, Anklagen und Aufrufen zur Mobilisierung. In der DRK akzeptieren die Anhänger von Joseph Kabila das an diesem Dienstag vom Hohen Militärgericht gegen ihren Anführer gefällte Urteil nicht. Ihre Reaktion ließ nicht lange auf sich warten.

Shadary prangert einen „Scheinprozess“ an

Als Erster ergriff Emmanuel Ramazani Shadary, ständiger Sekretär der Volkspartei für Wiederaufbau und Demokratie (PPRD), das Wort und sparte nicht mit harschen Worten. Befragt vom Medium actualite.cd, wies der ehemalige Präsidentschaftskandidat von 2018 die Legitimität des Urteils kategorisch zurück und bezeichnete es als „riesigen Witz“. „Von Anfang an haben wir gesagt, dass es sich um eine politisch ungerechte Entscheidung handelt, um einen Scheinerprozess, der in einem diktatorischen Regime inszeniert wurde. Es wurden keinerlei neue Elemente vorgelegt, wir sind nicht überrascht“, erklärte er und prangerte ein seit Langem geplantes Manöver an, das darauf abziele, seinen politischen Mentor auszuschalten. Seiner Meinung nach ist die Verurteilung von Joseph Kabila lediglich der Endpunkt einer Reihe von Aktionen, die von der aktuellen Regierung orchestriert wurden: Abzug der persönlichen Garde, Hausdurchsuchungen, Reisebeschränkungen und Aufhebung seiner parlamentarischen Immunität. „Der offenkundige Wille der herrschenden Diktatur ist es, einen maßgeblichen politischen Akteur auszuschalten, der angesichts der chaotischen Lage dieses Landes unverzichtbar geworden ist“, fügte Shadary hinzu. Während er seine Anhänger zur Wachsamkeit aufrief, betonte er die Notwendigkeit, gelassen und geeint zu bleiben: „Wir fürchten nichts, wir bleiben konzentriert. Es handelt sich lediglich um Einschüchterungen.“

Das FCC spricht von „Tragikomödie“ und erklärt den politischen Krieg

Die schärfste Gegenreaktion kam vom Front Commun pour le Congo (FCC), der von Joseph Kabila gegründeten politischen Koalition. In einer von Raymond Tshibanda, dem Präsidenten ihrer Krisenzelle, unterzeichneten Erklärung verurteilte die Gruppierung die Entscheidung als „inakzeptabel“ und versprach, sie „unermüdlich“ zu bekämpfen. Für das FCC ist der Prozess eine „Tragikomödie“, Symbol eines autoritären Abdriftens, das den Rechtsstaat bedrohe. „Dieses Urteil betrifft nicht nur einen Mann, sondern alle demokratischen Errungenschaften, die in den letzten zwei Jahrzehnten erreicht wurden“, heißt es in dem Text, der das Regime von Präsident Félix Tshisekedi beschuldigt, wie eine „absolute Monarchie“ zu herrschen, die auf Angst basiere. Die Erklärung geht noch weiter und erinnert an blutige Episoden, darunter das Massaker von Kilwa und die Repression gegen die Anhänger der Sekte Wazalendo in Goma. „Dieses Urteil wird bekämpft werden, bis die Tyrannei besiegt ist“, betont das FCC und ruft zu einem zivilgesellschaftlichen und politischen Aufbäumen auf, das als „verfassungsmäßige Pflicht“ dargestellt wird.

Entscheidung mit schwerwiegenden Folgen

In seinem Urteil führte das Hohe Militärgericht schwerwiegende Anklagepunkte gegen den ehemaligen Präsidenten an. Es behauptet, Joseph Kabila habe in Goma und Bukavu „echte Stabsbesprechungen“ abgehalten, „Inspektionen in Ausbildungszentren“ der Rebellen von AFC/M23 vorgenommen und sei „der unbestrittene Anführer aller Rebellengruppen“ seit der Rebellion von Mutebusi gewesen. Das Gericht stellt ihn als den „Chef der Koalition AFC/M23“ dar und bringt ihn direkt mit der Führung der Kampfhandlungen im Osten des Landes in Verbindung.

Dieses Urteil eröffnet eine neue, hochexplosive politische Phase in der DRK. Indem sie die Verurteilung ihres Anführers zu einem politischen Kampf machen, kündigen die Kabilisten eine direkte Konfrontation mit Tshisekedi an. In einer Zeit, in der das Land weiterhin von einer anhaltenden Sicherheitskrise im Osten und schwierigen sozioökonomischen Bedingungen geprägt ist, könnte diese Entscheidung die Gräben vertiefen und das politische Klima noch weiter radikalisieren. (Quelle: afrik.com)