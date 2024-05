Senegals Premierminister erwägt Ausweisung französischer Truppen aus dem Staatsgebiet

Der senegalesische Premierminister Ousmane Sonko hat Diskussionen über die mögliche Schließung französischer Militärstützpunkte in dem westafrikanischen Land angestoßen. In einer umfassenden Rede ging er am Donnerstag auch auf Themen wie die vom Euro gestützte Währung CFA-Franc, Öl- und Gasabkommen sowie LGBTQ-Rechte ein, wie Reuters berichtete.

Sonko kam an die Macht, als der von ihm gewählte Präsidentschaftskandidat Bassirou Diomaye Faye im März einen entscheidenden Sieg errang. Der Politiker hatte den ehemaligen Präsidenten Macky Sall beschuldigt, mit Frankreich zusammenzuarbeiten, um seine Kandidatur zu verhindern. Er ist bekannt für seine Kritik an Frankreichs vermeintlicher Übervorteilung in seiner ehemaligen Kolonie.

Frankreich hat etwa 350 Soldaten im Senegal stationiert. „Mehr als 60 Jahre nach unserer Unabhängigkeit … müssen wir die Gründe hinterfragen, warum die französische Armee zum Beispiel immer noch mehrere Militärstützpunkte in unserem Land nutzt und welche Auswirkungen diese Präsenz auf unsere nationale Souveränität und unsere strategische Autonomie hat“, sagte Sonko auf einer gemeinsamen Konferenz mit dem französischen Linkspolitiker Jean-Luc Melenchon in der Hauptstadt Dakar.

„Ich wiederhole hier den Wunsch Senegals nach eigener Kontrolle, die mit der dauerhaften Präsenz ausländischer Militärstützpunkte in Senegal unvereinbar ist … Viele Länder haben Verteidigungsabkommen zugesagt, aber das rechtfertigt nicht die Tatsache, dass ein Drittel der Region Dakar heute von ausländischen Garnisonen besetzt ist.“

Die Nachbarländer Mali, Burkina Faso und Niger haben französische Truppen ausgewiesen und Russland um Unterstützung bei der Bekämpfung dschihadistischer Aufstände in ihren Gebieten gebeten. Sie haben sich auch vom westafrikanischen Block ECOWAS distanziert, der ihre Putsche verurteilt hat, und haben sich zu einer Allianz der Sahelstaaten zusammengeschlossen.

Sonko teilt nun eine ähnliche Einstellung wie sie. „Wir werden unsere Brüder in der Sahelzone nicht im Stich lassen und alles Notwendige tun, um die Beziehungen zu stärken“, sagte er.

Er erwähnte auch, dass Senegal, das mit sieben anderen Ländern die an den Euro gekoppelte Währung CFA-Franc teilt, eine flexible, an mindestens zwei Währungen gekoppelte Währung bevorzugen würde, um wirtschaftliche Schocks besser aufzufangen und die Wettbewerbsfähigkeit der Exporte zu verbessern. (Quelle: Newsletter Businessinsider, Foto: dakaractu)