Putschversuch in Burkina Faso: 4 Offiziere festgenommen, 2 weitere auf der Flucht

Das Regime von Hauptmann Ibrahim Traoré wäre beinahe gestürzt worden. Die Information wurden am Mittwochabend von der Regierung und der Militärstaatsanwaltschaft in Ouagadougou bestätigt.

Zunächst handelte es sich um bloße Gerüchte. Zwischen Dienstag und Mittwoch hielten sich die Gerüchte jedoch besonders hartnäckig. Bis die Informationen von der Regierung selbst in einer von ihrem Sprecher unterzeichneten Erklärung bestätigt wurden. „Die Übergangsregierung teilt der Öffentlichkeit mit, dass ein nachgewiesener Putschversuch am 26. September 2023 von den burkinischen Geheimdiensten vereitelt wurde“.

Sofortige Verhaftungen

Innerhalb kürzester Zeit wurden führende Militärs festgenommen. „Zum gegenwärtigen Zeitpunkt wurden Offiziere und andere mutmaßliche Akteure, die an diesem Destabilisierungsversuch beteiligt waren, festgenommen und andere werden aktiv gesucht“, heißt es in der Erklärung.

Der Militärstaatsanwalt fügte hinzu: „Angesichts der immer wiederkehrenden Destabilisierungsbestrebungen und anderen Behauptungen lädt die Militärstaatsanwaltschaft jede Person, die Informationen liefern kann, die zur Wahrheitsfindung beitragen können, ein, als Zeuge auszusagen“.

Am selben Tag, noch vor der Veröffentlichung der beiden Kommuniqués, äußerte sich der Übergangschef selbst. Ibrahim Traoré sprach zwar nicht eindeutig von einem Putschversuch, streifte das Thema aber dennoch. „Ich versichere meine Entschlossenheit, den Übergang trotz der Widrigkeiten und der verschiedenen Manöver, die unseren unaufhaltsamen Marsch in Richtung Souveränität aufhalten sollen, in den sicheren Hafen zu führen“, twitterte der Hauptmann, der seine Dankbarkeit gegenüber seinen Landsleuten nicht verbarg, die am Vortag angesichts der anhaltenden Gerüchte über einen Destabilisierungsversuch demonstriert hatten, um ihm ihre volle Unterstützung zu bezeugen.

Diese Ereignisse geschahen sich nur wenige Tage vor dem ersten Jahrestag des Regimes, das am heutigen 30. September 2022 die Präsidentschaft von Oberstleutnant Paul-Henri Sandaogo Damiba beendet hätte, der seinerseits Roch Marc Christian Kaboré stürzte. (Quelle: afrik.com)