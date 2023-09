Arbeitsmarkt in Afrika: Die Zukunft eines jungen Kongolesen gleicht einem Labyrinth

In der Demokratischen Republik Kongo gleicht die Zukunft eines jungen Menschen einem Labyrinth. Seit einigen Jahrzehnten ist der Abschluss eines Studiums oder das Ansammeln von Universitätsabschlüssen keine Garantie für ein erfolgreiches Berufsleben. Zwischen Arbeitslosigkeit und einem Beruf, der nicht dem Studienfach entspricht, haben viele junge Menschen keine andere Wahl, als sich aus Mangel an Arbeitsplätzen im informellen Sektor zu bewegen.

26. September in Bukavu, einer kleinen Stadt im Osten der Demokratischen Republik Kongo. Heute morgen ist die Sonne früh aufgegangen. Wie üblich gibt es Staus inmitten der Menschenmassen, die den Place de l’Independence, einen der Brennpunkte der Stadt, entlang strömen. Nur wenige Meter vom großen Denkmal entfernt stehen mehrere Mopedfahrer, die auf potenzielle Kunden warten. Einer von ihnen ist Fazili. Ein junger Mann, relativ sauber, mit sanften, ruhigen Augen.“ Guten Tag, Monsieur. Wohin darf ich Sie bringen?“, ruft er mir in Kiswahili, einer lokalen Sprache, zu. Es fällt schwer, nicht auf sein Angebot einzugehen. Sein gesitteter Umgangston spricht für ihn. Angesichts des hektischen Treibens und der vulgären Sprache der kongolesischen Mopedfahrer ist sein Verhalten beispielhaft.

Auf seinem Moped wird die Diskussion ereöffnet. „Ich bin voller Bewunderung für Ihre guten Manieren“, erkläre ich. „Ach so, vielen Dank“, antwortet er mit einem Grinsen im Gesicht. Er fügt hinzu, dass „wir trotz der Schwierigkeiten des Lebens unsere guten Manieren nicht vergessen dürfen“. Fazili ist ein mutiger junger Mann, der trotz des Mangels an Arbeitsplätzen keineswegs aufgegeben hat. „Es ist drei Jahre her, dass ich meinen Bachelor-Abschluss in Soziologie gemacht habe. Aus Mangel an Arbeitsplätzen habe ich mich für diesen Beruf hier entschieden, um über die Runden zu kommen“, erzählt er. Dank seines Berufs ist Fazili in der Lage, die Miete zu bezahlen und seine Familie zu unterstützen.

Abschluss seines Studiums der Soziologie, um später Motorradfahrer zu werden: Fazilis Situation ist kein Einzelfall. „Ich habe keine andere Wahl. Manchmal muss man lernen, sich den Umständen anzupassen“, sagt er in einem resilienten Tonfall. Ein anderer junger Mann, Pascal, befand sich in einer ähnlichen Situation. Der 28-Jährige hat sich nach seinem Abschluss in ländlicher Verwaltung für den Beruf des Taxifahrers entschieden. Eine Tätigkeit, die nichts mit seinem Studium zu tun hat. Für ihn sitzt der Schaden tief. „Es ist traurig, wenn man enorme Anstrengungen unternimmt, um nach fünf Jahren Studium arbeitslos zu werden“, sagt er.

In der Demokratischen Republik Kongo liegt die Arbeitslosenquote bei fast 60% der Erwerbsbevölkerung. Jedes Jahr haben Tausende von Hochschulabsolventen Schwierigkeiten, einen Arbeitsplatz zu finden. Ungeachtet der Komplexität des Arbeitsmarkts müssen weitere strukturelle Fragen zum Berufssektor im Land geklärt werden. Dazu gehören unter anderem die von vielen Institutionen angebotenen (nicht kostenlosen) Studiengänge mit ungewissen Berufsaussichten und die schlechte Wahrnehmung von Handwerk gegenüber Berufen im Bürobereich. (Quelle: afrik.com)