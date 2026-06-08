AFRIKA-Tagespressespiegel vom 08. Juni 2026

Nigeria: 360 Geiseln aus einer Boko-Haram-Hochburg von der Armee befreit

Die nigerianische Armee hat nach eigenen Angaben am Sonntag 360 Menschen befreit, die von der Terrorgruppe Boko Haram im Süden des Bundesstaates Borno im Nordosten des Landes entführt worden waren. Laut einer Mitteilung des Militärs wurde die Operation in den Mandara-Bergen durchgeführt, die als eine der Hochburgen der Terrororganisation gelten. Abuja erhöht derzeit den Druck auf die Dschihadisten.

Bereits im vergangenen Monat hatten die nigerianischen Behörden bekannt gegeben, dass bei einer gemeinsamen Operation mit den Vereinigten Staaten 175 Kämpfer der Terrorgruppe ISWAP getötet wurden.

Nigeria befindet sich weiterhin in einer schweren Sicherheitskrise. Besonders der Norden des Landes leidet seit mehr als einem Jahrzehnt unter einem dschihadistischen Aufstand. Hinzu kommen zunehmende Entführungen zur Erpressung von Lösegeld sowie illegaler Bergbau, die die Stabilität der Region weiter untergraben. (Quelle: Africanews)

Gabun – Europäische Union: Vier strategische Themen stehen ab dem 8. Juni im Mittelpunkt des Dialogs

Gabun und die Europäische Union eröffnen an diesem Montag, dem 8. Juni 2026, im Kongresspalast der Cité de la Démocratie in Libreville eine neue Phase ihrer politischen Partnerschaft. Im Vorfeld dieses Treffens leitete der Vizepräsident der Regierung, Hermann Immongault, am 4. Juni eine Arbeitssitzung zur Vorbereitung dieses strategischen Dialogs.

Ziel war es, die Positionen der Regierung zu den wichtigsten Themen abzustimmen, die mit den Botschaftern der EU-Mitgliedstaaten, die in Gabun akkreditiert sind, erörtert werden sollen. Das Treffen findet in einem Kontext statt, der durch den Eintritt des Landes in die Fünfte Republik geprägt ist, nachdem ein vorheriger Dialog im Jahr 2024 während der Übergangsphase stattgefunden hatte. (Quelle: Gabon Media Time)

OPEC erhöht Förderquoten: Eine strategische Chance für Algerien

Die Organisation erdölexportierender Länder und ihre Verbündeten, bekannt als OPEC+, haben am 7. Juni eine technische Anpassung ihrer Förderquoten angekündigt.

Für Algerien bedeutet dies eine Erhöhung der zulässigen Fördermenge um 6.000 Barrel pro Tag ab Juli. Damit steigt die offizielle Obergrenze auf 995.000 Barrel täglich. Der Anstieg ist zwar moderat, besitzt jedoch symbolischen Charakter, da die Gruppe insgesamt weiterhin an einer strikten Angebotsdisziplin festhält. (Quelle: Africapresse)

Mauritius sieht politisches Kalkül hinter neuem britischen Gesetzesvorhaben

Die Chagos-Frage sorgt erneut für politische Debatten im Vereinigten Königreich. Der Gesetzentwurf „British Sovereignty Protection (Chagos Islands) Bill“, eingebracht von Lord Weir of Ballyholme, hat am Freitag, dem 5. Juni, die erste Lesung im House of Lords passiert.

Die mauritische Regierung verfolgt die Entwicklung aufmerksam, relativiert jedoch deren Bedeutung. Nach Angaben des Büros des Generalstaatsanwalts handelt es sich um einen sogenannten „Private Member’s Bill“, also um einen Gesetzesentwurf eines einzelnen Parlamentsmitglieds und nicht der britischen Regierung. Der von Lord Weir of Ballyholme, Mitglied der Democratic Unionist Party (DUP), eingebrachte Entwurf gelangte per Losverfahren als zehnter Punkt auf die Tagesordnung des Oberhauses. (Quelle: L’Express.mu)

Neue Untersuchung beleuchtet die wachsende Rolle Westafrikas im globalen Kokainhandel

Anfang Mai wurde ein aus Sierra Leone kommendes Frachtschiff mit mehr als 30 Tonnen Kokain an Bord abgefangen – eine Rekordbeschlagnahmung, die die zunehmende Bedeutung Westafrikas im internationalen Drogenhandel verdeutlicht.

Dies geht aus einer neuen Untersuchung hervor, die am Montag von der Nichtregierungsorganisation Global Initiative Against Transnational Organized Crime veröffentlicht wurde. Laut den Autoren hat sich Sierra Leone zu einem wichtigen Knotenpunkt einer bislang wenig dokumentierten Schmuggelroute entwickelt. (Quelle: RFI)

Madagaskar: Parlamentarische Immunität – Abgeordneter Rajerison leistet Widerstand

Das Verfahren zur Aufhebung der parlamentarischen Immunität des Abgeordneten von Arivonimamo, Antoine Rajerison, sorgt für heftige Reaktionen des Betroffenen. Angesichts dieser Maßnahme verstärkt der Parlamentarier seine öffentlichen Auftritte und Besuche vor Ort. Der Fall zieht derzeit sowohl in der Öffentlichkeit als auch innerhalb der politischen Klasse große Aufmerksamkeit auf sich. Während das Präsidium der Nationalversammlung den Antrag des Justizministeriums prüfen soll, intensiviert Rajerison seine Stellungnahmen.

Nach seinen jüngsten Äußerungen gegenüber der Presse im Parlamentsgebäude von Tsimbazaza besuchte er die Bewohner seines Wahlkreises. Am vergangenen Samstag sprach er in Manalalondo und hielt dort eine Rede mit deutlicher politischer Botschaft. (Quelle: L’Express de Madagascar)

Rückführung von Migranten aus Südafrika – Eine Schande für die Regenbogennation

Seit rund drei Monaten werden Ausländer in Südafrika zunehmend verfolgt und angegriffen. Länder wie Ghana, Nigeria und Mosambik haben deshalb beschlossen, ihre Staatsangehörigen zurückzuführen, die Opfer fremdenfeindlicher Übergriffe geworden sind.

Während diese Staaten Verantwortung übernehmen, erscheint Südafrika selbst weitgehend machtlos – oder sogar mitschuldig. Besonders die Bewegung „Operation Dudula“, die hinter den jüngsten fremdenfeindlichen Ausschreitungen stehen soll, wird weder von der Exekutive noch von der Justiz ernsthaft verfolgt. (Quelle: Le Pays)

Vor dem CAS treffen Marokko und Senegal vor der Disziplinarkommission der CAF erneut aufeinander – Streit um den U17-Afrika-Cup

Senegal gewann den U17-Afrika-Cup in Marokko, nachdem das Land bereits den Afrika-Cup 2025 auf marokkanischem Boden gewonnen hatte. Doch wie schon im Januar hat der sportliche Erfolg die Auseinandersetzungen nicht beendet.

Die Afrikanische Fußballkonföderation (CAF) leitete ein neues Disziplinarverfahren ein, nachdem Marokko Beschwerden über das Verhalten von Yaya Baldé während des Halbfinales eingereicht hatte. Gleichzeitig kursieren Vorwürfe rassistischer Beleidigungen und von Wurfgeschossen gegen die senegalesische Delegation. (Quelle: Afrik.com)

Tunesier protestieren gegen Migranten ohne Papiere aus Subsahara-Afrika

Am Samstag versammelten sich Demonstranten vor dem Sitz des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen (UNHCR) im Stadtteil Lac in Tunis. Sie forderten die Ausweisung von Migranten ohne gültige Aufenthaltsdokumente aus Subsahara-Afrika und riefen die Organisation dazu auf, Tunesien zu verlassen.

Unter den Teilnehmern befanden sich Aktivisten, die vor Beginn der Kundgebung weitere Demonstranten mobilisierten und sich anschließend dem Protest anschlossen.

Die Demonstration fand unter starken Sicherheitsvorkehrungen statt. Zahlreiche Sicherheitsfahrzeuge umringten das Gebäude des UNHCR, während die Demonstranten auf Distanz gehalten wurden. (Quelle: 1001tunisie.com)