Marokko und Europa: Was Migrationspartnerschaften wirklich bewirken (mit Video)

Marokko ist ein zentraler Partner in der europäischen Migrationsaußenpolitik. Als wichtiges Herkunfts-, Transit-, und Zielland für Migrant:innen positioniert sich Marokko seit einigen Jahren als „Migrations-Champion“ des afrikanischen Kontinents und vereinbart bilaterale Migrationspartnerschaften mit europäischen Ländern – zuletzt mit Deutschland im Januar 2024. In ihrem Report analysieren unsere Expertinnen Isabelle Schäfer und Mai-Linh Ho Dac wie diese Migrationszusammenarbeit praktisch funktioniert und welche Effekte sie hat.
Das Video gibt einen ersten Einblick in ihre Ergebnisse – den gesamten Report zum Nachlesen finden Sie HIER. (DGAP)