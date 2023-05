Rassismus pur: Hans-Georg Maaßen zu „zurückgebliebenen Afrikanern“

„Heute in St. Gangloff (Thüringen) bezeichnete Hans-Georg Maaßen Menschen, die in Afrika leben, als zurückgeblieben“, schreibt Michael Mayr (@Nightmare_Cola) auf twitter.

Das ganze Zitat: „Wenn man in Afrika in irgendein zurückgebliebenes Dorf kommt, kann man den Leuten vielleicht Glasperlen noch verkaufen, für viel, viel Gold“, aber den Leuten einzureden, dass es 3 oder 10 oder 100 Geschlechter gibt, ich glaube, so naiv und infantil sind auch zurückgebliebene, kulturell zurückgebliebene Menschen nicht“.

Wer’s nicht glaubt oder nicht fassen kann: