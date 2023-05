Südafrika befürchtet internationale Auswirkungen: Putin via Zoom zum BRICS-Gipfel eingeladen

Der russische Präsident Wladimir Putin hat von Südafrika eine besondere Einladung für den bevorstehenden BRICS-Gipfel (Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika) erhalten. Laut der Sunday Times bat Südafrika Putin, nicht selbst vor Ort zu sein, sondern über Zoom an dem Treffen teilzunehmen.

Internationale rechtliche Zwänge hinter der Entscheidung

Südafrika ist eines der Länder, die das Römische Statut unterzeichnet haben, durch das es an den Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) gebunden ist. Gemäß diesem Statut ist es verpflichtet, sich an die Entscheidungen des IStGH zu halten, was die Verhaftung Putins bedeuten könnte, wenn er sich physisch auf südafrikanischem Boden aufhält.

Eine heikle Situation für Südafrika

Diese Entscheidung Südafrikas spiegelt die aktuellen geopolitischen Spannungen wider und verdeutlicht die Komplexität der internationalen Diplomatie. Sie verdeutlicht auch, wie wichtig es ist, internationale Verpflichtungen einzuhalten, selbst wenn diese potenziell heikle Auswirkungen auf der internationalen Bühne haben können. (Quelle: 237online)