Russland, eine der wenigen Militärmächte, die keine Stützpunkte in Afrika haben, steht kurz davor, sein Quartier in einem Land des Kontinents zu errichten. Welches wird es sein?

Russland ist auf dem besten Weg, sich in die Liste der westlichen Länder einzureihen, die bereits Stützpunkte auf dem afrikanischen Kontinent errichtet haben. In Dschibuti befinden sich Militärstützpunkte der USA, Frankreichs, Chinas, Deutschlands, Spaniens, Italiens, Großbritanniens, der Türkei und sogar Japans. Saudi-Arabien, obwohl „fast gegenüber“ von Dschibuti gelegen, hat dort ebenfalls einen Militärstützpunkt. Dabei beträgt die Entfernung zwischen der saudi-arabischen Region Abha und Dschibuti nur etwa 754 km.

Das hat Riad nicht davon abgehalten, sein Sparschwein zu schlachten, um einen Stützpunkt auf der anderen Seite der Meerenge zu haben. Laut einer Umfrage von The North Africa Journal ist Afrika der Kontinent mit den meisten ausländischen Truppen, nicht ohne die Aufmerksamkeit darauf zu lenken, dass der Kontinent die instabilsten Nationen der Welt beherbergt. Vor diesem Hintergrund ist Russland entschlossen, seinen Einfluss in Afrika zu verstärken, und will sich an der Party beteiligen, die auf dem Kontinent stattfindet.

Bis zu 10.000 russische Soldaten in der Zentralafrikanischen Republik

So soll sich der Kreml für den Bau einer Militärbasis in Afrika interessieren, die zum ersten Mal in dieser Art errichtet werden soll. Dieser russische Militärstützpunkt soll in der Zentralafrikanischen Republik errichtet werden. Es heißt, dass die Behörden in Bangui bereits Grundstücke für diesen Zweck reserviert haben. Der Standort befindet sich etwa 80 Kilometer von der Hauptstadt entfernt, nicht weit vom Flughafen. Vor Ort sollen bis zu 10.000 russische Soldaten stationiert werden.

Die Wahl der Zentralafrikanischen Republik ist nicht zufällig. Insofern, als Präsident Faustin-Archange Touadera bereits sehr eng mit Russland verbunden ist, da seine Sicherheit durch Elemente der Wagner-Gruppe gewährleistet wird. Neben Wagner hat Russland rund 1.900 Ausbilder in der Zentralafrikanischen Republik. Darüber hinaus plant Russland, den Stützpunkt in Bangui zur Unterstützung seiner Operationen auf dem gesamten afrikanischen Kontinent zu nutzen.

Ein Stützpunkt im Herzen Afrikas

Ein Stützpunkt im Herzen Afrikas, fast gleich weit entfernt von den vier Ecken des Kontinents. Auf diese Weise werden die russischen Truppen in der Lage sein, die Geschehnisse in Westafrika zu überwachen, nur zwei Türen von Bangui entfernt. Sie werden die gleichen Möglichkeiten haben, wenn es um Ostafrika geht. Dasselbe gilt für den Norden und den Süden des Kontinents. Die russische Präsenz im Zentrum des Kontinents ist alles andere als unbedeutend.

Nach Angaben der zentralafrikanischen Behörden wird der Stützpunkt der Armee des Landes zugutekommen, die von den russischen Ausbildern eine zusätzliche Ausbildung erhalten wird. Neben der militärischen Ausbildung zählen die Behörden in Bangui auch auf die russischen Soldaten, um die territoriale Sicherheit zu stärken. Die deutsche Diplomatie hat enthüllt, dass Moskau sechs Militärstützpunkte auf dem Kontinent haben möchte, nachdem Ägypten, Eritrea, Madagaskar, die Zentralafrikanische Republik, der Sudan und andere Libyen ins Visier genommen wurden. (Quelle: afrik.com)